由Retro Games與Plaion Replai合作推出的經典8位元家用電腦復刻主機，稍早宣布為旗下THEC64 Mini推出了全新的「黑化限定版」 (THEC64 Mini - Black Edition)，讓玩家能以現代化的方式，重溫這款史上最暢銷電腦Commodore 64的魅力。

經典8位元家用電腦Commodore 64「回歸」，Retro Games推出THEC64 Mini黑化限定版

如同其名，這款新主機將THEC64 Mini原本的米灰色外殼，改為全黑設計，但整體外型仍舊維持著當年Commodore 64的經典輪廓。

預載25款遊戲，導入「新復古」內容

THEC64 Mini - Black Edition將預載25款遊戲，與先前推出版本不同的是，此次收錄的內容特別強調了多款由C64開發者、在舊架構上所設計的「新復古」遊戲，例如《Sam's Journey》、《A Pig Quest》與《Hessian》等。

當然，除了內建遊戲外，玩家也能透過USB連接埠連接自己的隨身碟，載入並遊玩自訂的C64遊戲檔案。Retro Games表示，新版本主機也提供了每款遊戲4個存檔欄位的功能。

HDMI輸出、USB 搖桿，亦可外接鍵盤

在連接性與操作方面，THEC64 Mini - Black Edition支援HDMI顯示輸出，可輕鬆連接現代電視或顯示器。包裝內也將隨附一支USB介面的復古搖桿。

如果玩家希望獲得更接近原版C64的操作體驗，也可以透過USB插槽外接標準鍵盤使用。不過，Retro Games先前也曾推出過非Mini版本的「THEC64」，該版本便直接內建了完整可操作的鍵盤。

上市資訊

THEC64 Mini - Black Edition即日起已可透過亞馬遜或Retro Game 官方網站購買，建議售價為119.99美元。

