經典「非洲樹蛇」回歸！Razer推出Boomslang 20週年紀念版，限量1337組、換上現代頂規光學核心

對於資深電競玩家來說，Razer這個名字的起點，絕對不能不提那隻傳奇的「非洲樹蛇」。為了慶祝品牌與這款定義「電競滑鼠」的產品問世20週年，Razer宣布推出日前預告的Razer Boomslang 20週年紀念版。這款經典之作將以全球限量1337組形式重生，並且將內在核心全面升級為現代頂規技術。

從2000 DPI到45K DPI的進化

回顧20年前，初代Boomslang以當時驚人的2000 DPI樹立了標竿，遠超當時主流滑鼠的400-450 DPI定位精準度表現。

如今推出的20週年紀念版則將這項指標推向新極限，搭載第2代Razer Focus Pro 45K光學感測器，具備高達45000 DPI定位精準度，以及高達99.8%的解析精準度，不僅向輝煌過往致敬，更展示Razer過去20年以來在感測技術的巨大飛躍。

導入光軸與HyperPolling無線技術

除了感測器，按鍵與連線技術也與時俱進：

• 第4代光學按鍵軸：從初代的機械軸進化為光軸，不僅解決了玩家最頭痛的雙擊 (連點) 問題，更消除了反彈跳延遲，提供清脆的回饋手感與高達1億次的點擊壽命。

• HyperPolling無線技術：支援Razer最快的無線傳輸技術，提供超低延遲連線與無與倫比的回應速度。

全球限量1337組，每組皆有序號

為了彰顯其稀有性與電競文化淵源，Razer Boomslang 20週年紀念版全球僅限量發行1337組 (對應駭客語 "Leet")。每組滑鼠都將標示獨一無二的序號，目前官方網站已開放登記通知。

