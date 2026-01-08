在雙螢幕筆電領域耕耘多年的華碩，在今年的CES 2026推出全新一代的Zenbook DUO (UX8407AA)。這款新機並非只是單純的硬體規格升級，而是針對雙螢幕的使用者體驗進行了深度的結構優化。

雙螢幕筆電完成體？華碩Zenbook DUO (2026)換上Intel新處理器與大容量電池、邊框縫隙縮減70%

新款Zenbook DUO延續了廣受好評的「雙14吋螢幕 + 可拆卸鍵盤」設計，但在換上最新的Intel Core Ultra Series 3處理器之餘，更大幅縮減了雙螢幕之間的縫隙，並且塞入了驚人的99Wh容量電池，試圖解決過往雙螢幕筆電在視覺連貫性與續航力上的痛點。

視覺體驗升級：縫隙縮小70%、3K 144Hz OLED螢幕

新款Zenbook DUO (2026)最直觀的改變，在於螢幕邊框與轉軸設計。華碩採用了全新的鉸鏈機構，成功將兩塊螢幕之間的縫隙 (Gap) 縮減70%，上下螢幕的邊框厚度也縮減22%至37%。

這意味著當使用者將兩塊螢幕展開為180度平面模式或是瀑布模式瀏覽時，視覺上的斷裂感將大幅降低，幾乎能視為一塊超大的延伸螢幕。另一方面，華碩更標榜加強雙螢幕轉軸的承重耐用度，甚至可承受10公斤啞鈴直接負重。

兩塊螢幕皆採用14吋3K (2880 x 1800)的Lumina Pro OLED顯示面板，支援144Hz更新率與0.2ms反應時間，峰值亮度更達到1000 nits。針對長時間使用的舒適度，這次也特別強調採用了抗反光塗層 (Anti-reflection coating) 與環境光適應技術，確保在各種光源下都能有清晰且護眼的表現。

核心效能：Intel Core Ultra Series 3加持，圖形效能翻倍

硬體規格方面，Zenbook DUO (2026)搭載代號為Panther Lake的Intel Core Ultra 9處理器。這款處理器不僅NPU算力達50 TOPS，符合微軟Copilot+ PC定義，其內建的Intel Arc顯示效能更有顯著提升。

根據官方數據，新款Zenbook DUO對比前代機種在3D渲染與遊戲效能上有著巨大飛躍，例如在3DMark FireStrike的分數提升了61%，在《電馭叛客2077》的幀數表現甚至提升了115%，顯示這一代內顯已足以應付輕度至中度的創作與遊戲需求。

為了壓制高性能帶來的熱量，機身內部採用了加大的雙風扇散熱系統 (每顆風扇擁有97片扇葉)，可解熱高達45W TDP，相比前代提升了28% 。

機身設計：Ceraluminum材質導入、99Wh電池

外觀上，Zenbook DUO (2026)全機採用華碩獨家的Ceraluminum (陶瓷鋁合金)材質。這種材質兼具陶瓷的溫潤觸感與鋁合金的堅固耐用，不僅抗指紋、抗刮痕，也讓機身質感更顯高級，配色則為靈感源自自然的「莫赫灰」 (Moher Grey)。

儘管是雙螢幕裝置，華碩仍在有限的機身空間內塞入99Wh的超大容量電池。華碩宣稱在單螢幕模式下可連續播放影片長達32小時，即便是雙螢幕同時開啟，也能達到18小時的續航力，這對於需要長時間在外工作的商務人士來說極具吸引力。

此外，機身重量控制在1.65公斤，整體佔用面積更比前代縮小5%，便攜性並未因電池增大而妥協。

完整連接性與6揚聲器系統

在連接埠方面，Zenbook DUO (2026)並未因輕薄化而犧牲擴充性。機身配備兩組Thunderbolt 4、一組USB 3.2 Gen 2 Type-A、一組 HDMI 2.1，以及音訊插孔。

音效部分也同步升級，搭載了由2顆高音單體與4顆低音單體組成的6揚聲器系統，支援Dolby Atmos，音量比前代提升125%，無論是視訊會議或影音娛樂都能提供更飽滿的聽覺體驗。

