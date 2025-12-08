針對美國司法部對Google提出的反壟斷訴訟案，聯邦法官Amit Mehta稍早針對補救措施做出了進一步擴大裁決，其中裁定Google未來與裝置製造商簽訂將其搜尋與AI服務設為預設的合約，其年限將被嚴格限制為1年。

法院裁定Google預設搜尋合約年限縮短至1年，需每年重新談判以確保市場公平競爭

強制每年重新談判，打破長期鎖定

這項裁決意味Google必須每年重新談判這些過去往往一簽就是多年的合約，而最著名的即是與蘋果簽訂、讓Google Search成為iPhone預設搜尋引擎的多年鉅額協議。

法官Amit Mehta認為，透過將合約限制在一年，將能迫使Google定期回到談判桌，為微軟的Bing Search或DuckDuckGo等競爭對手創造一個更公平的競爭環境，並且讓其他業者有更多機會爭取預設搜尋席位。

免賣Chrome，但須分享數據

這是繼今年9月法官裁定Google無需出售Chrome瀏覽器業務之後的最新進展，當時法官駁回美國最高法院在2024年底提出要求拆分Chrome瀏覽器業務的激進提議，轉而尋求透過行為補救措施來解決壟斷問題。

全案源於去年秋季的判決，當時法院認定Google透過向蘋果等公司支付數十億美元以換取搜尋服務預設地位，以及針對Google Search、Chrome和Gemini簽訂排他性分發協議，非法維持了網際網路搜尋的壟斷地位。

除了縮短合約年限，Amit Mehta法官在9月的裁決中也終止這些排他性協議，並且規定Google必須與競爭對手分享部分搜尋數據。此舉目的是為了縮小Google長期壟斷所造成的「規模差距」，讓其他搜尋引擎也能透過取得更多數據來優化演算法與服務品質。

