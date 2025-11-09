丹麥政府稍早宣布，其國內橫跨政治光譜 (從左翼、中間至右翼) 的國會議員已達成一項協議，計畫立法禁止15歲以下的任何人使用社群媒體。根據相關報導，此舉若最終實施，將成為全球範圍內，為保護年輕用戶免受社群媒體潛在危害所採取的最嚴格措施之一。

丹麥政府宣布達成跨黨派協議，計畫禁止15歲以下用戶使用社群媒體

數位化部：劃下底線，但平台範圍與執行細節未明

丹麥數位化部 (Digitalization Ministry) 在一份聲明中指出：「兒童與青少年的睡眠受到干擾，失去了平靜與專注力，並在數位關係中經歷越來越大的壓力，而成年人未必總是在場。」

廣告 廣告

數位化部長 Caroline Stage 表示，丹麥當局「終於劃下底線 (drawing a line in the sand)，並且設定了明確的方向。」

不過，丹麥政府目前尚未釐清具體細節，包含哪些社群媒體平台將受到此禁令影響，以及最重要的——將如何具體執行這項年齡限制。

全球趨勢：澳洲16歲禁令12月生效，年齡驗證成隱私難題

丹麥此舉並非單獨行動。全球首個針對兒童的全國性社群媒體禁令，預計將於今年12月在澳洲正式生效，澳洲的標準更為嚴格，禁止16歲以下兒童使用主要社群平台。

澳洲的法規要求，希望在該國營運的平台必須採用年齡驗證技術 (age-verification technology)，若未能確實執行年齡限制，將面臨高額罰款。

不過，年齡驗證的具體方式，特別是涉及臉部辨識 (facial recognition) 或上傳身分證件 (showing of ID) 的方法，已在全球範圍內引發了嚴重的隱私與數據安全疑慮，尤其是在涉及未成年人數據時。例如在英國和義大利，目前瀏覽成人網站已經需要透過上傳自拍或ID進行年齡驗證。

美國各州不同調，丹麥此舉恐再引發激辯

在美國，各州對於此議題的立場則相當分歧。德州 (Texas) 近期嘗試推動類似禁令但未通過，而猶他州 (Utah) 則在2023年通過法律，要求青少年建立帳戶需獲父母同意，至於佛羅里達州通過的禁令目前則卡在法院審理中。

廣告 廣告

丹麥此次的行動，無疑將再次引發全球對於社群媒體潛在危害的討論，以及政府是否應介入被視為個人育兒決策的範圍等議題的激烈辯論。

更多Mashdigi.com報導：

華為Mate 70 Air揭曉，在6.6mm厚度機身塞入7吋螢幕、6500mAh電池

IKEA擴展智慧家庭版圖，推出涵蓋燈泡、感測器與遙控器等21款Matter物聯網新品

Google Gemini「深度研究」導入Workspace，可串連Gmail、Google Drive內容生成個人化報告