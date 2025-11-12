The DoDo Men嘟嘟人是誰？橫掃2025走鐘獎8項提名《荒島求生》系列爆紅 拆夥後人氣更旺
2025年第7屆走鐘獎中，人氣創作者「The DoDo Men - 嘟嘟人」以8項入圍之姿成為最大贏家，入圍獎項橫跨年度影片、年度團體創作者、運動健身、生活風格等多項獎項。這個由 Ian 和 Eric 創立的YouTube頻道，記錄了他們從矽谷高薪工程師、精算師，到辭職回台當全職YouTuber，The DoDo Men 一路走來以「跳脫舒適圈」為信念，不僅持續創造熱血與感動，也成為許多觀眾心中最具啟發性的頻道之一。究竟The DoDo Men - 嘟嘟人是誰？他們的影片有什麼魅力？與走鐘獎又有什麼緣分呢？
The DoDo Men - 嘟嘟人是誰？
「The DoDo Men 嘟嘟人」是由 Ian（李立唯）與 Eric（陳建安）共同創立的YouTube頻道，於2020年2月2日上傳首支影片，主題圍繞「跳脫舒適圈」，鼓勵觀眾勇於嘗試新挑戰。兩人因在美國矽谷放棄高薪工作、回台拍片的故事而爆紅，粉絲暱稱為「Dolphin」（嘟粉）。
Ian（李立唯）：出生於1989年，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）機械工程系，曾任蘋果公司包裝工程師五年。頻道中他常擔任企劃與導演角色，思維縝密、執行力強，是團隊的靈魂人物之一。
Eric（陳建安）：出生於1990年，畢業於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）經濟與統計雙主修，曾是美國精算師。以幽默反應與自然互動見長，負責剪輯與企劃統籌，被粉絲形容是「理性中的搞笑擔當」。
The DoDo Men - 嘟嘟人 影片風格與內容特色
The DoDo Men 的影片風格以真誠、挑戰、探索為核心，主題橫跨極限挑戰、旅行紀錄、社會實驗與職業體驗。他們不僅紀錄「嘗試」的過程，也呈現過程中的掙扎與反思，帶出強烈的人生態度。
他們的影片拍攝地遍及美國、加拿大、非洲、日本等地，甚至挑戰「在國外隨機帶路人回台灣」、「徒步攻頂馬丘比丘」、「泳渡惡名昭彰的監獄」等瘋狂任務。他們的影像敘事乾淨、節奏明快，剪輯常搭配激勵音樂與幽默旁白，形成獨特辨識度。
The DoDo Men - 嘟嘟人熱門影片
The DoDo Men - 嘟嘟人秉持「跳脫舒適圈的」頻道精神，時常挑戰各種系列的影片，最近他們推出的全新企劃《荒島求生》，選擇在菲律賓愛妮島外海的一座無人荒島進行，在沒有食物、水等日常生活必備用品的情況下，Eric與Ian兩人需要完全靠自己找到活路，包括找水源、生火煮飯、下海撈魚，挑戰精神滿滿，也因為他們真實的求生狀態讓網友覺得真實又可愛，也使得《荒島求生》系列大受歡迎。
說走就走系列：以突發旅程為主題，展現即興冒險的魅力。從加拿大極圈狩獵、帶外國人來台灣旅遊，到與喜劇演員賀瓏遠征非洲，都曾掀起高討論度。
挑戰系列：包括跑全馬、鐵人三項、潛水訓練、攀登高山等，以紀錄片形式呈現人類極限挑戰。
美國生活與文化觀察：分享兩人在美國成長的文化差異、房價、教育與職場經驗，兼具知識性與娛樂性。
更多報導：The DoDo Men《荒島求生》最新一集爆笑不斷 網笑：荒唐求生
The DoDo Men - 嘟嘟人 歷屆走鐘獎成績
2022年第4屆走鐘獎：首度入圍年度男創作者獎與OPEN獎。
2023年第5屆走鐘獎：以《最靠北的加拿大！》與《挑戰初馬3小半！》兩部影片分別提名「說走就走獎」與「最佳紀錄片獎」和「運動健身獎」。
2024年第6屆走鐘獎：獲得「年度團體創作者獎」，並提名「年度最佳影片」、「最佳製作人」、「最佳剪輯」、「說走就走獎」、「生命貢獻獎」等五項。
2025年第7屆走鐘獎：再度入圍8項大獎，包括「年度最佳影片」、「年度團體創作者」、「最佳製作人」、「運動健身獎」、「生活風格獎」、「生命貢獻獎」、「有夠烙賽獎」、「最佳情報短影片獎」，氣勢強勁，成為2025走鐘獎呼聲最高的團隊之一。
從「拆夥風波」到各自成長 人氣依舊不減
2024年1月，The DoDo Men宣布主頻道將以「個人為主、合體為輔」的形式運作，引發外界熱議。兩人坦言彼此在理念與步調上確實出現磨合，也希望能藉由分開創作讓內容更具深度與多樣性。消息一出雖被解讀為「拆夥」，但雙方仍不時合體拍片、共同出席活動，關係並未決裂。
更多報導：嘟嘟人宣佈「要分開了」！爆都找到女伴將組家庭 認了：不合是一定有的
從矽谷到台北，從高薪工程師與精算師，到勇敢辭職拍片、挑戰極限、鼓勵觀眾跳脫舒適圈，The DoDo Men 的故事，正是新世代創作者最真實的縮影。如今他們再度叩關2025走鐘獎8項提名，不論結果如何，嘟嘟人的精神早已深植人心：「勇敢嘗試，做出改變，Do出自己的可能性。」
YouTube 頻道 & Podcast 連結
副頻道：跳脫Do式圈
Podcast：跳脫Do式圈
Apple Podcast｜Spotify｜KKBOX｜SoundOn
🏆走鐘獎入圍影片推薦
2022年第4屆走鐘獎：《騎腳踏車在美國地圖上簽名！頻道史上最累的企劃！騎到屁股爛掉爆胎被狗追超崩潰…》
2022年第4屆走鐘獎：《2021蘋果 M1 iMac開箱！蘋果工程師來講解蘋果包裝的設計有多變態！》
2023年第5屆走鐘獎：《最靠北的加拿大！跟著極圈居民出海打獵吃生肉！》
2023年第5屆走鐘獎：《挑戰初馬3小半！6個月跑了6國家成為台灣最快的創作者！》
2024年第6屆走鐘獎：《從美國街頭隨機抓路人回台灣！外國帥哥第一次來台直接愛上？！》
2024年第6屆走鐘獎：《超狂！實測走鐘獎「說走就走」入圍者！直接帶出國！》
2025年第7屆走鐘獎：《從法國隨機帶外國人回台灣！第一次來亞洲就帶他去花蓮！》
2025年第7屆走鐘獎：《泳渡美國最難逃監獄！被恐懼吞噬游到崩潰...》
🏆2025年第7屆走鐘獎 11/15頒獎典禮登場！The DoDo man－嘟嘟人8項、Andy老師入圍5獎！典禮時間、直播平台、嘉賓不斷更新
