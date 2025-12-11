為了應對日益嚴峻的氣候變遷挑戰，歐盟議會稍早以新聞稿形式宣布，歐盟各成員國已達成一項臨時協議，承諾以1990年為基準，目標在2040年將溫室氣體排放量大幅減少90%。這項激進的減碳目標不僅超越了中國等主要經濟體，更顯示出歐盟在邁向2050年「氣候中和」 (Climate Neutrality)長遠目標上的決心。

歐盟達成協議承諾2040年減碳90%，力度超越美中、劍指2050碳中和目標

政治妥協下的產物：平衡經濟與氣候行動

這項新協議是經過數個月的政治角力與協商後所達成的折衷方案。

廣告 廣告

其中，包括波蘭與匈牙利等國家認為，過於激進的減排措施將對已經面臨高昂能源成本的工業造成過重負擔。另一方面，西班牙與瑞典等國則主張必須採取行動以減緩極端氣候事件，並且讓歐盟在綠色科技製造領域上能追趕中國。

丹麥氣候部長Lars Aagaard表示：「該目標滿足了氣候行動的需求，同時也保障了我們的競爭力與安全性」。

為了達成此目標，協議中規劃歐洲工業需減少85%的碳排放量，並且透過向發展中國家出售碳信用額度 (carbon credits) 來平衡餘額。此外，歐盟也同意一項緩衝選項，允許藉由最高5%的額外國際碳信用額度減輕對工業的衝擊，更將燃料碳稅的實施時間推遲一年至2028年。

歐盟減碳37%領先全球，與美國形成強烈對比

即便目標經過折衷調整，歐洲在減碳上的投入仍遠超其他主要污染國。根據統計，歐盟目前的排放量相較於1990年已減少37%，而根據Statista數據顯示，美國在同一時期僅減少約7%。

更值得關注的是，在川普政府執政下，美國再次退出了《巴黎氣候協定》，並且從政府網站上刪除了氣候變遷的相關內容，轉而推廣煤炭與天然氣等高汙染能源產業。這使得歐盟的90%減碳承諾在全球氣候政策倒退的逆風中，顯得格外突出。

目前該協議仍需經由歐盟議會及個別國家正式批准才能成為法律，但依照慣例，這類預先達成的協議通常僅是形式上的程序。

分析觀點

在川普政府重返白宮，並且大開環保倒車之際，歐盟此舉無疑是想搶下全球綠色經濟的話語權與標準制定權。雖然90%的目標看似激進，甚至可能引發內部工業界的反彈，但長遠來看，這也是逼迫歐洲供應鏈加速轉型、擺脫對化石燃料依賴的關鍵手段。

而對於以出口為導向的台灣科技業而言，需密切關注歐盟碳稅與減排標準的變化，提早佈局綠色製程才不會在未來的供應鏈競爭中掉隊。

更多Mashdigi.com報導：

Meta秘密開發代號「Avocado」新AI模型，傳採非開源形式設計、全力衝刺「超級智慧」

亞馬遜生鮮當日配服務大舉擴張！新增1300個服務據點、Prime會員滿25美元免運

遭指控打壓工會？Rockstar Games解雇31名參與工會組織員工，英國首相表態將介入調查