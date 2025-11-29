繼Safari、iOS、iPadOS與App Store之後，蘋果可能將有更多服務被納入歐盟數位市場法 (DMA)嚴格監管。歐盟執委會稍早宣布收到蘋果通知的相關數據，顯示旗下的蘋果地圖 (Apple Maps)與廣告服務 (Apple Ads)，可能已經達到數位市場法所定義的「守門人」 (Gatekeeper)門檻。

歐盟評估將蘋果地圖與廣告業務納入數位市場法「守門人」監管對象，蘋果提出反駁

這意味歐盟將在接下來的45天內進行評估，決定是否正式將這兩項服務列入守門人名單，要求其必須遵守不得偏袒自家產品、不得鎖定用戶等一系列嚴格規範。

門檻：4500萬月活躍用戶，蘋果提數據反駁

根據數位市場法規定，若一項服務在過去三個財政年度中，擁有超過4500萬名月活躍終端用戶，以及10000名年度商業用戶，即可能被認定為「守門人」。

不過，蘋果對此並不想照單全收。路透新聞報導指稱，蘋果已經提交正式的反駁意見，並且將與歐盟展開討論，強調這兩項服務不應被指定為「守門人」。

蘋果：市佔率極低，非市場主要玩家

蘋果主要論點在於其在歐盟市場的影響力有限：

• 蘋果地圖：官方聲稱其在歐盟的使用率非常有限，遠不及Google Maps等競爭對手。

• 廣告服務：蘋果也否認其廣告業務是歐盟線上廣告市場的主要玩家，強調相較Google、Meta、TikTok，甚至「X」的廣告服務，其市佔率微乎其微。

蘋果在聲明中表示：「我們期待進一步向歐盟執委會解釋，為什麼蘋果地圖和廣告不應被指定為守門人」。

