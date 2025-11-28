歐盟 (EU) 成員國稍早針對線上兒童保護立法達成一項共識，立場出現重大轉向。根據新協議，歐盟將不會強制要求全球科技公司主動識別、移除兒童性虐待內容 (CSAM)，而此舉被路透新聞報導解讀為Google、Meta等美國科技業者的重大勝利。

歐盟立場轉向、放棄強制科技公司掃描兒童性虐待內容，Meta與Google視為重大勝利

取消強制掃描，改採風險評估與自我管理

歐洲理事會 (European Council) 的新立場，與2023年歐洲議會曾提出要求大相逕庭。當時的提案要求通訊服務、軟體市集與網路服務業者必須主動報告、移除CSAM內容及誘騙行為。

而目前的提案則刪除了強制掃描的要求。取而代之的是，新法案將任務交由大型科技公司自行評估其服務的風險，並且採取其認為必要的預防措施。執法權則下放給各歐盟成員國政府，而非由歐盟統一機構執行。

歐洲理事會在聲明中指出：「成員國將指定國家機構負責評估這些風險評估與緩解措施，並且可能強制要求供應商執行緩解措施」若不合規，業者可能面臨罰款。

加密通訊獲得保障？仍有爭議

雖然提案中沒有關於強制掃描加密內容的文字，甚至暗示必須保障加密服務，但仍有批評者對此表示擔憂。

歐洲議會議員Markéta Gregorová在聲明中表示：「這對所有關心隱私的人來說都是巨大的失望」她認為，這種讓科技實體實質上「自我審查」內容的妥協版本，雖然表面上看起來較不具侵入性，但實際上可能為未來全面掃描私人對話鋪平了道路，反而可能傷害加密平台。

設立歐盟兒童性虐待中心

此外，新法也提議設立一個「歐盟兒童性虐待中心」 (EU Center on Child Sexual Abuse)，該組織將負責協助各國合規並為受害者提供援助。

目前這項提案尚未最終定案，歐洲理事會接下來必須與歐洲議會展開協商談判。

