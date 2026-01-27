任天堂在稍早釋出介紹影片中，正式宣布將自2月17日起，在Nintendo Switch Online + 擴充包 (NSO + Expansion Pack) 服務中，正式推出「Virtual Boy Nintendo Classics」。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

最讓骨灰級玩家跌破眼鏡的是，這次不只是單純的模擬器移植，任天堂甚至把當年胎死腹中、從未正式發售的幻之名作《ZERO RACERS》與《Dragon Hopper》也一併復活！

廣告 廣告

想玩立體3D？你得先買個「眼鏡」

Virtual Boy (VB)是任天堂在1995年推出的32位元桌上型3D遊戲機，因其獨特的紅黑畫面與當時超前的沈浸式設計，導致後來因價格過高、玩家接受度不大，形成任天堂著名的商業慘敗。

而為了在Nintendo Switch及Nintendo Switch 2上重現當年的立體視覺體驗，玩家無法直接用螢幕遊玩，必須配合任天堂預計推出的專用配件：

• Virtual Boy for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch：售價9980日圓 (約新台幣2000元)，這是一個類似VR頭戴裝置的硬體配件。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

• Virtual Boy (Paper Model)：售價2980日圓 (約新台幣600元)，類似Nintendo Labo的紙板VR眼鏡，提供更親民的入門選擇。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

不過，目前「Virtual Boy Nintendo Classics」暫時僅先在日本、美國在內國家地區提供，同時相應硬體配件也僅在首波推行國家地區提供銷售，台灣市場暫時尚未確認是否會提供。

首波7款遊戲，未發售神作將於2026年內登場

服務上線首日 (2/17)將提供7款經典遊戲，包括評價極高的《Virtual Boy瓦利歐樂園》、《紅色警報》 (Red Alarm)，以及《3-D俄羅斯方塊》等。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

但真正的重頭戲在後頭。任天堂承諾在2026年內陸續更新另外10款遊戲，其中最震撼的是當年開發中止的兩款作品：

• 《ZERO RACERS》：這款原本預計作為《F-ZERO》系列作的競速遊戲，當年雜誌刊登過截圖後就銷聲匿跡，被視為Virtual Boy玩家心中的痛。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

• 《Dragon Hopper》：當年備受期待的動作冒險遊戲。

此外，Atlus的神級稀有片《Jack Bros.》與《瑪利歐網球》也都在更新名單中。

不必再忍受「血輪眼」？支援更換配色

為了適應現代玩家的習慣 (還有保護眼睛)，模擬器將支援「倒帶」 (Rewind)與「按鍵自訂」功能。更重要的是，預計在2026年稍晚的更新中加入「畫面顏色變更」功能，意味玩家終於可以把那刺眼的紅黑色改成黑白，或是黃色、綠色較為舒適色調。

紅色螢幕的實驗品「復活」！Virtual Boy登上NSO擴充包：當年被砍的《Zero Racers》終於能玩了

更多Mashdigi.com報導：

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

Meta以20億美元買Manus遇阻，傳中國政府介入嚴審、憂核心技術外流