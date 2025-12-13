經過長達五年的反壟斷法庭攻防戰，Epic Games與Google、蘋果兩大行動平台業者的戰爭似乎迎來結局。Epic Games稍早宣布，旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》 (Fortnite)已正式重返美國地區的Google Play Store。與此同時，涉及蘋果的訴訟案也有了最新進展，雖然法院多數維持了蘋果藐視法庭的裁定，但也給了蘋果一個關鍵的勝利：准許其對導向第三方支付的交易收取佣金。

訴訟終章？《要塞英雄》重返美國Google Play Store，但法院裁定蘋果仍可對第三方支付「抽成」

蘋果輸了面子，贏了裡子？

在蘋果與Epic Games的戰場上，美國第九巡迴上訴法院今日做出了最新裁決。

整體而言，蘋果在此次上訴中多數敗訴，法院維持了先前關於蘋果違反禁令 (Anti-steering，即禁止引導用戶使用外部支付)的藐視法庭裁決。不過，對於蘋果而言，這場判決中有一個至關重要的勝利，亦即法官推翻先前「禁止蘋果對外部支付收取佣金」的命令。

這意味著，即便蘋果必須允許開發者可在App內提供連結，並且引導使用者到外部網站付款，但蘋果依然有權對這些交易收取佣金 (目前設定為27%)。

這對於Epic Games來說則是個打擊，因為他們發起訴訟的核心目的之一，正是為了規避蘋果高昂的平台抽成費用 (俗稱蘋果稅)。而如今法院裁決等於是確認蘋果即使不經手平台金流，仍有權基於其智慧財產權與平台維護成本進行收費。

與Google達成和解，Fortnite回歸Android平台

相較與蘋果訴訟的膠著，Epic Games與Google的戰火則隨著上個月的和解協議平息。

雙方同意美國地方法院法官James Donato針對Google Play Store費用與第三方計費系統的修改版命令。隨著協議生效，《要塞英雄》在睽違多年後，終於在美國地區的Google Play Store重新上架。

加上今年春季《要塞英雄》已經在美國地區重返iOS平台 (透過第三方商店或網頁引導)，這款遊戲目前已幾乎在所有主流遊戲平台上恢復上架，結束自2020年因挑戰平台支付政策而被下架的「流浪」生涯。

分析觀點：高牆出現裂痕，但並未倒塌

回顧這五年的法律戰，Epic Games雖然成功迫使蘋果與Google在諸多政策上做出讓步 (例如開放第三方應用商店、允許App內增加外部連結)，但並未完全推翻「圍牆花園」的商業模式。

而蘋果獲准對外部支付收費的判決，則是設立了一個新的判例：平台商的價值不僅止於金流處理，更在於用戶獲取與生態系維護。這也暗示著，即便未來開發者能繞過平台金流交易，可能也難以完全擺脫向平台繳納「過路費」的命運。

