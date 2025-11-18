預計2027年5月上映的《薩爾達傳說》真人電影首波劇照曝光，任天堂釋出林克、薩爾達定裝照

在近期網路上流出非官方的《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda) 真人版電影拍攝影片消息後，任天堂稍早透過其Nintendo Today App向全球玩家釋出三張官方劇照，同時宣告電影已正式開拍 (filming has officially commenced)。

林克、薩爾達定裝照亮相，於紐西蘭取景

此次釋出的劇照中，一張展示了由Benjamin Evan Ainsworth飾演的林克 (Link)，以及由Bo Bragason飾演的薩爾達公主 (Princess Zelda) 並肩而立，背景則是紐西蘭鬱鬱蔥蔥的壯麗山景，另外也公布兩位主角各自的特寫定裝照。

除了劇照，任天堂並未提供更多新資訊，僅重申電影將如期於2027年5月7日上映。

造型混搭引發時間線猜測，薩爾達持弓或非「待救公主」

儘管資訊極少，但劇照中的造型細節已引發粉絲熱議。最關鍵的一點是：

• 林克 (Link)： 穿著的是其標誌性的「經典綠色外衣」 (green tunic)，而非《曠野之息》與《王國之淚》中主要的「藍色英傑服」。

• 薩爾達 (Zelda)： 穿著的卻是類似《曠野之息》的藍色服裝，並且手持弓箭。

這種造型上的混搭，讓外界難以猜測電影將依循哪一代遊戲的特定時間線。不過，更合理的推測是，真人版電影並不會嚴格遵守任何單一故事線，而是會融合 (mash everything up) 各代遊戲的經典元素，創造出一個獨立的原創故事。

此外，薩爾達公主手持弓箭的戰鬥姿態，也讓許多粉絲感到興奮，期望在2025年的這個時代，這位冠名女主角將不再只是等待救援的「落難公主」，而是能親自上陣擊退敵人。

由於電影才剛開拍，預期距離首支正式預告片亮相，恐怕還需要等待很長一段時間。

