預計2027年5月上映的《薩爾達傳說》真人電影首波劇照曝光，任天堂釋出林克、薩爾達定裝照

在近期網路上流出非官方的《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda) 真人版電影拍攝影片消息後，任天堂稍早透過其Nintendo Today App向全球玩家釋出三張官方劇照，同時宣告電影已正式開拍 (filming has officially commenced)。

林克、薩爾達定裝照亮相，於紐西蘭取景

此次釋出的劇照中，一張展示了由Benjamin Evan Ainsworth飾演的林克 (Link)，以及由Bo Bragason飾演的薩爾達公主 (Princess Zelda) 並肩而立，背景則是紐西蘭鬱鬱蔥蔥的壯麗山景，另外也公布兩位主角各自的特寫定裝照。

除了劇照，任天堂並未提供更多新資訊，僅重申電影將如期於2027年5月7日上映。

造型混搭引發時間線猜測，薩爾達持弓或非「待救公主」

儘管資訊極少，但劇照中的造型細節已引發粉絲熱議。最關鍵的一點是：

林克 (Link)： 穿著的是其標誌性的「經典綠色外衣」 (green tunic)，而非《曠野之息》與《王國之淚》中主要的「藍色英傑服」。

薩爾達 (Zelda)： 穿著的卻是類似《曠野之息》的藍色服裝，並且手持弓箭。

這種造型上的混搭，讓外界難以猜測電影將依循哪一代遊戲的特定時間線。不過，更合理的推測是，真人版電影並不會嚴格遵守任何單一故事線，而是會融合 (mash everything up) 各代遊戲的經典元素，創造出一個獨立的原創故事。

此外，薩爾達公主手持弓箭的戰鬥姿態，也讓許多粉絲感到興奮，期望在2025年的這個時代，這位冠名女主角將不再只是等待救援的「落難公主」，而是能親自上陣擊退敵人。

由於電影才剛開拍，預期距離首支正式預告片亮相，恐怕還需要等待很長一段時間。

