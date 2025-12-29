三星稍早公布其名稱為Exynos Modem 5410的全新5G數據晶片，這款採用4nm製程生產的數據晶片目前已進入量產階段，預期成為明年旗艦手機Galaxy S26系列的標配，最大亮點在於全面升級的「衛星通訊」能力，甚至能直接透過衛星進行視訊通話。

Galaxy S26「通訊心臟」亮相！三星公布Exynos 5410 5G數據晶片、支援播打衛星視訊電話

衛星通訊不再只是「救命用」，三大技術通吃

目前的衛星通訊功能多半侷限於緊急求救 (SOS) 的文字發送，但Exynos 5410顯然想做得更多。三星表示，這款晶片支援了完整的衛星通訊三大技術：

• NB-IoT NTN (物聯網非地面網路)：這是基礎款，用於偏遠地區的位置共享與簡單文字傳輸 (類似現有的緊急SOS)。

• LTE DTC (Direct-to-Cell)：進一步擴展能力，讓手機能直接透過衛星進行語音通話。

• NR-NTN (5G非地面網路)：讓普通手機也能連接5G衛星網路，頻寬大到足以支撐視訊通話與大型檔案傳輸。

這意味著，未來拿著Galaxy S26到荒山野嶺，你不只可以發送座標求救，甚至可能直接透過衛星訊號頻寬開視訊向朋友直播風景。

下載速度飆至14.79Gbps，安全防護抗「量子」攻擊

在網速方面，Exynos 5410的數據吞吐量相當驚人。透過支援5G NR雙連接技術，同時運用FR1 (Sub-6GHz) 與FR2 (毫米波) 頻段，其最高下載速度可達14.79Gbps。即便單獨使用FR1頻段，透過380MHz的頻寬聚合也能跑出11.2Gbps的傳輸速度表現。

此外，為了因應未來的資安威脅，這款晶片內建基於ROM的混合後量子密碼 (PQC) 技術，並且配置專用安全晶片進行加密IMEI號碼等敏感數據，防止未來量子電腦破解傳統加密機制。

Exynos 2600採「外掛」數據晶片設計？

值得注意的是，三星在日前公布的Exynos 2600處理器設計上並未整合5G數據晶片。因此，Galaxy S26預計會採用「外掛 (Discrete)」形式，以Exynos 5410數據晶片連接行動網路。

這種做法在早期的5G手機 (如iPhone 12 / Snapdragon 865時期)很常見。優點是數據晶片性能可以做得更強、更具獨立運作優勢，但缺點往往是佔用較多主機板空間，同時運作功耗與發熱控制會比整合式晶片 (SoC)面臨更大挑戰。

分析觀點：衛星通訊進入「寬頻」時代

而Exynos 5410的推出，象徵手機衛星通訊正從僅限文字傳輸的「窄頻」邁向可傳輸影像的「寬頻」時代。當蘋果及其他競爭對手還在強調緊急求救應用時，三星試圖將衛星連線變成一種常規的通訊手段。

不過，對於玩家來說，最擔心的恐怕還是「外掛」設計。過去Exynos處理器的能效表現一直是三星的痛點，這次Galaxy S26若真的採用外掛設計，Exynos 5410能否在提供高速衛星連網的同時，能順利壓住功耗問題，將是Galaxy S26能否重返榮耀的關鍵測試。

