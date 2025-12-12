被譽為「遊戲界奧斯卡」的年度盛事The Game Awards 2025，稍早於美國洛杉磯孔雀劇院 (Peacock Theater)揭曉2025年得獎名單。今年的最大驚奇並非來自傳統3A大廠，而是由法國新銳團隊Sandfall Interactive開發的回合制RPG作品《光與影：33號遠征隊》 (Clair Obscur: Expedition 33)奪下，該作一舉囊括了包括「年度最佳遊戲」、「最佳遊戲導演」、「最佳敘事」及「最佳獨立遊戲」在內的9項大獎，成為本屆當之無愧的霸主。

The Game Awards 2025：《光與影：33號遠征隊》橫掃9大獎，多款新作情報齊發

廣告 廣告

除了頒獎，現場也依慣例公布了多款重量級新作情報，包括 CAPCOM 的《惡靈古堡 9：安魂曲》、名越稔洋新作《龍之幫派》以及《古墓奇兵：催化劑》等。

• 2025年度遊戲獎項名單整理 (點我)

• The Game Awards 2025重點新作發表 (點我)

法國黑馬橫掃全場，擊敗小島秀夫與黑帝斯

《光與影：33號遠征隊》在入圍階段就以12項提名領跑，最終結果也未讓支持者失望。這款結合了精美美術與獨特回合制玩法的RPG，在強敵環伺下突圍，擊敗了包括小島秀夫的《死亡擱淺2》、期待已久的《空洞騎士：絲之歌》以及《黑帝斯2》等勁敵。

The Game Awards 2025：《光與影：33號遠征隊》橫掃9大獎，多款新作情報齊發

值得一提的是，該作在「最佳演出」項目中更是包辦了三個入圍名額，最終由飾演主角的Jennifer English獲獎。唯獨在「最佳音效設計」獎項上，敗給了以戰場臨場感著稱的《戰地風雲6》。

遊戲改編影視熱潮持續

在「最佳改編」獎項方面，HBO的《最後生還者 第2季》 (The Last of Us Season 2)擊敗了《麥塊電影》 (MINECRAFT)與Netflix的《惡魔獵人》動畫，拿下大獎，顯示高品質的真人影集改編仍是目前主流。

分析觀點：獨立遊戲逆襲與硬體換代前夕

本屆The Game Awards 2025的結果極具指標意義，《光與影：33號遠征隊》的全面勝利，證明在3A大作開發成本與週期失控的當下，具備強烈美術風格與紮實玩法的「II獨立遊戲」或「AA級遊戲」更有機會獲得玩家與評審青睞。

另一方面，從新作發表名單中可以看到，雖然軟體陣容堅強，但硬體話題也悄悄發酵。CAPCOM在《惡靈古堡9》平台名單中大方列出「Nintendo Switch 2」，幾乎是替任天堂做出了非官方的硬體確認。隨著《俠盜獵車手VI》 (GTA 6) 與這些新作陸續定檔2026、2027年，我們即將迎來遊戲產業新一輪的黃金期。

2025年度遊戲獎項名單整理：

年度最佳遊戲 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《咚奇剛 蕉力全開》 Nintendo EPD / Nintendo 提名 《黑帝斯 2》 Supergiant Games 提名 《空洞騎士：絲之歌》 Team Cherry 提名 《天國降臨：救贖 2》 Warhorse Studios / Deep Silver 最佳遊戲導演 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《羊蹄山戰鬼》 Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《黑帝斯 2》 Supergiant Games 提名 《雙影奇境》 Hazelight Studios / EA 最佳敘事 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《羊蹄山戰鬼》 Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《天國降臨：救贖 2》 Warhorse Studios / Deep Silver 提名 《沉默之丘 f》 NeoBards Entertainment / KONAMI 最佳美術指導 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《羊蹄山戰鬼》 Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《黑帝斯 2》 Supergiant Games 提名 《空洞騎士：絲之歌》 Team Cherry 最佳配樂與音樂 得獎 Lorien Testard 《光與影：33 號遠征隊》 提名 Christopher Larkin 《空洞騎士：絲之歌》 提名 Darren Korb 《黑帝斯 2》 提名 乙羽柊満 《羊蹄山戰鬼》 提名 Woodkid and Ludvig Forssell 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 最佳音效設計 得獎 《戰地風雲 6》 Battlefield Studios / EA 提名 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《羊蹄山戰鬼》 Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《沉默之丘 f》 NeoBards Entertainment / KONAMI 最佳演出 得獎 Jennifer English 《光與影：33 號遠征隊》 提名 Ben Starr 《光與影：33 號遠征隊》 提名 Charlie Cox 《光與影：33 號遠征隊》 提名 Erika Ishii 《羊蹄山戰鬼》 提名 加藤小夏 《沉默之丘 f》 提名 Troy Baker 《印第安納瓊斯：古老之圈》 輔助功能創新 得獎 《毀滅戰士：黑暗時代》 (id Software / Bethesda Softworks) 提名 《刺客教條：暗影者》 Ubisoft 提名 《原子能降臨》 Rebellion 提名 《EA SPORTS FC 26》 EA Canada / EA Romania / EA 提名 《午夜之南》 Compulsion Games / Xbox Game Studios 最具衝擊性遊戲 得獎 《午夜之南》 Compulsion Games / Xbox Game Studios 提名 《Consume Me》 Jenny Jiao Hsia / AP Thomson / Hexacutable 提名 《Despelote》 Julián Cordero / Sebastián Valbuena / Panic 提名 《遺失的紀錄：綻放與憤怒》 Don’t Nod Montreal / Don’t Nod 提名 《Wanderstop》 Ivy Road / Annapurna Interactive 最佳持續營運遊戲 得獎 《No Man’s Sky》 Hello Games 提名 《Final Fantasy XIV》 Square Enix 提名 《要塞英雄》 Epic Games 提名 《絕地戰兵 2》 Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment 提名 《漫威爭鋒》 NetEase Games 最佳社群支援 得獎 《柏德之門 3》 Larian Studios 提名 《Final Fantasy XIV》 Square Enix 提名 《要塞英雄》 Epic Games 提名 《絕地戰兵 2》 Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment 提名 《No Man’s Sky》 Hello Games 最佳獨立遊戲 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《絕對魔權》 Guard Crush Games / Supamonks / Dotemu 提名 《戰球坑洞》 Kenny Sun / Devolver Digital 提名 《藍色王子》 Dogubomb / Raw Fury 提名 《黑帝斯 2》 Supergiant Games 提名 《空洞騎士：絲之歌》 Team Cherry 最佳獨立遊戲出道作 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《藍色王子》 Dogubomb / Raw Fury 提名 《Despelote》 Julián Cordero / Sebastián Valbuena / Panic 提名 《Dispatch》 AdHoc Studio 提名 《Megabonk》 Vedinad 最佳行動遊戲 得獎 《賽馬娘 Pretty Derby》 Cygames Inc. 提名 《天命：群星》 NetEase Games 提名 《女神異聞錄：夜幕魅影》 Black Wings Game Studio / Sega 提名 《Sonic Rumble》 Rovio Entertainment / Sega 提名 《鳴潮》 Kuro Games 最佳 VR / AR 遊戲 得獎 《午夜漫步》 MoonHood / Fast Travel Games 提名 《異形：兇猛侵襲》 Survios 提名 《Arken Age》 VitruviusVR 提名 《Ghost Town》 Fireproof Games 提名 《漫威死侍 VR》 Twisted Pixel Games / Oculus Studios 最佳動作遊戲 得獎 《黑帝斯 2》 Supergiant Games 提名 《戰地風雲 6》 Battlefield Studios / EA 提名 《毀滅戰士：黑暗時代》 id Software / Bethesda Softworks 提名 《忍者外傳 4》 Platinum Games / Team Ninja / Xbox Game Studios 提名 《忍：反攻的斬擊》 Lizardcube / Sega 最佳動作冒險遊戲 得獎 《空洞騎士：絲之歌》 Team Cherry 提名 《死亡擱淺 2：冥灘之上》 Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《羊蹄山戰鬼》 Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment 提名 《印第安納瓊斯：古老之圈》 MachineGames / Bethesda Softworks 提名 《雙影奇境》 Hazelight Studios / EA 最佳角色扮演遊戲 得獎 《光與影：33 號遠征隊》 Sandfall Interactive / Kepler Interactive 提名 《宣誓》 Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios 提名 《天國降臨：救贖 2》 Warhorse Studios / Deep SIlver 提名 《天外世界 2》 Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios 提名 《魔物獵人 荒野》 Capcom 最佳格鬥遊戲 得獎 《餓狼傳說 City of the Wolves》 SNK Corporation 提名 《2XKO》 Riot Games 提名 《CAPCOM 格鬥遊戲合輯 2》 Capcom 提名 《真人快打：傳承合輯》 Digital Eclipse / Atari 提名 《VR 快打 5 R.E.V.O. World Stage》 Ryu Ga Gotoku Studio / Sega 最佳家庭遊戲 得獎 《咚奇剛 蕉力全開》 Nintendo EPD / Nintendo 提名 《樂高派對！》 SMG Studio / Fictions 提名 《樂高：旅者》 Light Brick Studios / Annapurna Interactive 提名 《瑪利歐賽車世界》 Nintendo EPD / Nintendo 提名 《索尼克賽車 交叉世界》 Sonic Team / Sega 提名 《雙影奇境》 Hazelight Studios / EA 最佳模擬 / 策略遊戲 得獎 《Final Fantasy 戰略版：伊瓦利斯編年史》 Square Enix 提名 《多重人生》 11 Bit Studios 提名 《侏羅紀世界：進化 3》 Frontier Developments 提名 《文明帝國 7》 Firaxis Games / 2K 提名 《風暴崛起》 Slipgate Ironworks / 3D Realms 提名 《雙點博物館》 Two Point Studios / Sega 最佳運動 / 競速遊戲 得獎 《瑪利歐賽車世界》 Nintendo EPD / Nintendo 提名 《EA SPORTS FC 26》 EA Canada / EA Romania / EA 提名 《F1 25》 Codemasters / EA 提名 《Rematch》 Sloclap / Kepler Interactive 提名 《索尼克賽車 交叉世界》 Sonic Team / Sega 最佳多人遊戲 得獎 《ARC Raiders》 Embark Studios 提名 《戰地風雲 6》 Electronic Arts 提名 《艾爾登法環 黑夜君臨》 FromSoftware / Bandai Namco Entertainment 提名 《Peak》 Aggro Crab / Landfall 提名 《雙影奇境》 Hazelight / EA 最受期待遊戲 得獎 《俠盜獵車手 6》 Rockstar Games 提名 《007 初露鋒芒》 IO Interactive 提名 《漫威金鋼狼》 Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment 提名 《惡靈古堡 9：安魂曲》 Capcom 提名 《巫師 4》 CD Projekt Red 年度內容創作者 得獎 MoistCr1TiKaL 提名 Caedrel 提名 Kai Cenat 提名 Sakura Miko 提名 The Burnt Peanut 最佳電競遊戲 得獎 《絕對武力 2》 Valve 提名 《DOTA 2》 Valve 提名 《英雄聯盟》 Riot 提名 《Mobile Legends 無盡對決》 Moonton 提名 《特戰英豪》 Riot 最佳電競選手 得獎 Chovy - Jeong Ji-hoon 《英雄聯盟》 提名 brawk - Brock Somerhalder 《特戰英豪》 提名 f0rsakeN - Jason Susanto 《特戰英豪》 提名 Kakeru - Kakeru Watanabe 《快打旋風》 提名 MenaRD - Saul Leonardo 《快打旋風》 提名 Zyw0o - Mathieu Herbaut 《絕對武力 2》 最佳電競戰隊 得獎 Team Vitality - 《絕對武力 2》 提名 Gen.G - 《英雄聯盟》 提名 NRG - 《特戰英豪》 提名 Team Falcons - 《DOTA 2》 提名 Team Liquid PH - 《Mobile Legends 無盡對決》

The Game Awards 2025重點新作：

• 《Highguard》：

• 《Mega Man Dual Override》：

• 《Phantom Blade Zero》：

• 《Out of Words World》：

• 《Star Wars Galactic Racer》：

• 《Ace Combat 8: Wings of Theve》：

• 《Total War: Warhammer 40,000》：

• 《No Law World》：

• 《Saros》：

• 《Lords of the Fallen 2》：

• 《Warframe》：

• 《007 First Light》：

• 《Marvel Rivals Season 6 Night At Museum Deadpool》：

• 《Diablo 4: Lord of Hatred》：

• 《Forest 3》：

• 《Orbitals World》：

• 《Invincible VS》：

• 《Tomb Raider: Catalyst》：

• 《Tomb Raider: Legacy of Atlantis》：

• 《Lego Batman: Legacy of the Dark Knight》：

• 《Gang of Dragon》：

• 《Warlock: Dungeons and Dragons》：

• 《Exodus》：

• 《Order of the Sinking Star》：

• 《Resident Evil Requiem》：

• 《Ontos World》：

• 《Coven of the Chicken Foot》：

• 《4:LOOP》：

• 《Divinity》：

• 《Star Wars Fate of the Old Republic》：

• 《Stupid Never Dies》：

• 《Bradley the Badger》：

• 《Pragmata》：

• 《AUDIOMECH: your music transformed》：

• 《Decrepit》：

• 《The Free Shepherd》：

• 《Street Fighter Movie》：

• 《The Super Mario Galaxy Movie》：

更多Mashdigi.com報導：

YouTube TV將推「分眾方案」：想看體育、新聞可單獨訂閱，串流服務越來越像傳統有線電視？

纏訟16年！Intel歐盟反壟斷案上訴遭駁回但罰金「打六折」

Meta秘密開發代號「Avocado」新AI模型，傳採非開源形式設計、全力衝刺「超級智慧」