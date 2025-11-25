榮耀500系列揭曉，外觀堪稱為「iPhone Air 2」、塞入8000mAh電池與最高Snapdragon 8 Elite處理器

榮耀 (HONOR)稍早發表全新榮耀500與榮耀500 Pro兩款手機，外觀設計明顯「借鑑」蘋果今年推出的iPhone Air，但是在僅有7.75mm厚度機身額外加入長焦鏡頭，幾乎堪稱為「iPhone Air 2」。

雖然不比iPhone Air僅有5.6mm厚度，榮耀500系列採用7.75mm機身厚度設計，重量則控制在198公克 (標準版)與201公克 (Pro版本)，並且試圖在設計感與實用性之間取得平衡。

8000mAh電池成最大亮點，搭載Qualcomm Snapdragon 8系列處理器

兩款手機都內建高達8000mAh的超大容量電池，並且支援80W有線快充，Pro版本還額外支援50W無線快充。

而處理器部分，標準版榮耀500採用Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4處理器，榮耀500 Pro則搭載旗艦等級的Snapdragon 8 Elite。兩者均配備6.55吋、解析度為2736 x 1264、支援120Hz畫面顯示更新率的螢幕。

此外，榮耀也在榮耀500系列手機加入了超聲波指紋辨識模組與立體聲雙喇叭，並且具備IP68 / IP69 / IP69K等級的防塵防水設計。

2億畫素主鏡頭，Pro版本補齊3倍光學長焦

影像系統方面，全系列前置鏡頭均為5000萬畫素規格，後置主相機則搭載2億畫素廣角鏡頭，搭配1200萬畫素超廣角鏡頭。

而榮耀500 Pro則在標準款基礎上，額外增加了一顆5000萬畫素規格的3倍光學變焦、直立式望遠鏡頭。雖然外觀類似iPhone Air，但在鏡頭數量的配置上，Pro版本顯然提供了更完整的焦段選擇。

上市資訊

榮耀500系列提供黑、白、粉、藍四種配色，其中榮耀500提供12GB或16GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量，建議售價從人民幣2699元起跳，而榮耀500 Pro則是額外提供1TB儲存空間選項，建議售價從人民幣3599元起跳。

