HOVER Air Aqua是針對水上活動打造的空拍機，全機IP67等級防水、能從水面翻身自救

過去推出X1系列的空拍機品牌HOVER Air，此次在CES 2026展出新機，是針對水上活動設計、強調全機對應IP67等級防水的HOVER Air Aqua。

HOVER Air Aqua 是針對水上活動打造的空拍機，全機IP67等級防水、能從水面翻身自救

根過往推出的空拍機不同，HOVER Air Aqua無法像X1系列可折合收納，或是藉由旋翼外部加上護網設計，讓空拍機可從使用者手掌上起飛 (註)，但最大特色是加入全機採IP67等級防水防塵，並且加入可浮在水面的機構設計，藉此對應使用者進行水上活動時的空拍需求。

註：如果是抓住機頂部分，實際上還是可以實現從手上起飛的效果，只是空拍機本身沒有針對旋翼作額外護網設計，相對會有較危險情況。而HOVER Air方面解釋在此款空拍機未作護網的原因，主要是避免在水面起飛時，可能因為護網產生更多起飛時的阻力。

除了全機防水與可浮在水面上，並且能直接從水面起飛的設計，HOVER Air Aqua更針對本體若是呈現機頂朝下漂浮在水面的情況，更可藉由旋翼反轉施力，讓空拍機本體能從水面翻身，後續在進行起飛運作。

控制部分，HOVER Air Aqua實際上也能配合手勢進行操作，或是透過機身上的按鍵調整拍攝模式，並且藉由螢幕顯示對應圖像判斷當前設定飛行運作形式，同時也能藉由AI技術消除拍攝過程的旋翼聲噪。

不過，針對水面活動過程不容易透過手勢進行直覺操作的情況，實際上額外提供可穿戴在手上的控制器，讓使用者能藉此遠端操作空拍機，甚至可作為定位裝置，讓空拍機能持續追蹤拍攝使用者，甚至也能反過來追蹤空拍機位置。

至於拍攝功能則基本上與X1系列相同，一樣支援自動識別被拍攝對象臉部，以及自動化的拍攝功能。由於本身採防水設計，實際上要在陸地活動使用也不成問題，甚至支援在雨中進行拍攝。

目前HOVER Air Aqua已經透過Indiegogo集資平台進行募資，預計會在今年內正式推出。

而從先前HOVER Air X1系列問世，進而吸引DJI跟進推出Neo系列空拍機，或許接下來也可能看見DJI在後續推出相似產品？

