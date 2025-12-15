獨立遊戲開發商Mandragora稍早釋出旗下新作《ReStory》的最新預告，這款遊戲將帶領玩家穿越時空，回到2000年代中期的東京，經營一家充滿懷舊氛圍的電子維修店。遊戲預計於2026年正式推出，目前已開放Playtest測試申請。

獨立新作《ReStory》讓你經營東京維修店，親手修復電子雞、Nokia神機與PSP等時代眼淚

對於經歷過2000年代初期的玩家來說，那是一個數位與類比交錯的美好年代。沒有觸控螢幕的「磚頭」手機、口袋裡的電子寵物，以及隨身聽裡的卡帶或CD，構成了我們的青春回憶。

致敬經典3C，重溫拆解樂趣

《ReStory》的核心玩法相當直覺且充滿「手作感」，玩家將扮演維修店的老闆，接收顧客送來的各種故障電子產品。從釋出的預告片中，眼尖的玩家可以立刻認出許多致敬當年經典產品的影子，包括：

• 電子雞 (Tamagotchi)：即使改了名字，那顆蛋型的外觀與像素小寵物依然讓人一眼認出。

• Nokia神機：堅固耐用的直立式按鍵手機。

• 掌上型遊樂器：外型神似Sony PlayStation Portable (PSP)或任天堂Game Boy Advance的遊戲機。

• 隨身聽 (Walkman)：承載音樂與回憶的播放裝置。

玩家需要透過清潔、更換零件、焊接等步驟，將這些瀕臨報廢的裝置恢復生機。對於喜愛動手拆解3C產品的玩家來說，這種細膩的模擬過程本身就極具療癒感。

修的是機器，補的是人心

除了硬核的維修環節，《ReStory》更強調敘事與情感交流。遊戲標榜這是一款「Cozy Game」 (舒適/療癒遊戲)，玩家在維修過程中會與顧客進行對話。

你的工作不僅僅是讓機器重新運轉，透過與顧客的交流，你也許會解開他們依附在這些舊物上的心結或回憶。這種設定讓遊戲從單純的模擬器，昇華為充滿人情味的互動劇。相比於先前Steam自動化節上展出的《Kaizen》那種較為硬派的風格，《ReStory》顯然走的是更為溫暖、放鬆的路線。

