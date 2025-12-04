面對來自科技巨頭與國內外的強烈反彈，印度政府稍早做出重大政策轉向，宣布不再強制要求智慧型手機製造商預先安裝國營的「Sanchar Saathi」網路安全應用程式。

印度政府政策大轉彎！宣布「不再強制」手機預載Sanchar Saathi防詐App

官方說法：自願下載踴躍，故取消強制令

印度通訊部在聲明中試圖淡化此次「髮夾彎」決策，將原因歸咎於該App的自願採用率表現強勁。官方指出，目前已有1400萬名用戶 (約佔印度人口1%) 下載了該App。

聲明寫道：「用戶數量正迅速增加，原先強制安裝的指令是為了加速此過程，讓較不具意識的公民能更容易取得Ap。」。而如今自願下載成效良好，政府決定撤回強制令，使該App維持以自願下載形式安裝使用。

蘋果、三星拒絕配合成關鍵

不過，外界普遍認為，導致政策逆轉的真正原因，是來自手機大廠的強硬抵制與龐大的政治壓力。

路透新聞先前指出，蘋果以隱私與安全疑慮為由，明確表態不會遵守印度政府的預載指令，而三星隨後也傳出跟進拒絕配合。

此外，印度國內的反對黨領袖更加入戰局，質疑莫迪政府強制安裝「不可移除App」的法律依據。

隱私團體慶賀，擔憂App權限過大淪監控後門

電子前哨基金會 (EFF) 對此結果表示歡迎，直言這是一個「糟糕且危險的想法」，並且感謝印度當地組織如SFLC.in與網際網路自由基金會 (IFF)及時反對。

Sanchar Saathi App雖標榜用於防詐與尋找遺失手機，但其隱私政策允許App撥打電話、發送訊息，甚至存取通話紀錄、檔案、照片與相機，引發隱私倡導者擔憂其可能被用作政府進行大規模監控的後門。

這類強制預載政策在國際上鮮有先例，除了俄羅斯近期強制預裝國營通訊軟體MAX之外，鮮少有民主國家採取類似激進手段。

