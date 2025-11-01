國際奧林匹克委員會 (IOC) 稍早宣布，已與沙烏地阿拉伯奧林匹克暨殘奧委員會 (SOPC)「共同同意」終止雙方的電競合作夥伴關係，意味雙方在2024年才剛敲定的12年長期合作計畫正式告吹。

國際奧林匹克委員會宣布與沙烏地阿拉伯終止電競合作，原定12年奧運電競計畫生變

此次合作終止，發生在沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 與其他投資者剛於近期斥資550億美元收購EA (Electronic Arts) 之後，為全球電競版圖再添變數。

原計畫2027年舉辦首屆奧運電競，回歸由國際奧林匹克委員會主導

在2024年達成的協議中，國際奧林匹克委員會與沙烏地阿拉伯奧林匹克暨殘奧委員會原本計畫每兩年舉辦一次奧運電競運動會 (Olympic Esports Games)，首屆賽事原定於今年登場，但稍早前已被延後至2027年。當時國際奧林匹克委員會也傳出正與《火箭聯盟》 (Rocket League)、《快打旋風》 (Street Fighter) ，以及《英雄聯盟》 (League of Legends) 等遊戲發行商洽談合作。

然而，根據國際奧林匹克委員會最新聲明，雙方現在「致力於在各自獨立的道路上，追求自身的電競雄心」。國際奧林匹克委員會表示，未來計畫將「更廣泛地傳播奧運電競運動會所帶來的機遇」，但仍希望首屆賽事能「盡快舉行」。

合作破局或因「奧運價值」與沙國電競內容衝突

此次合作的瓦解，發生在Kristy Coventry擔任國際奧林匹克委員會新任主席的第七個月，而相關報導分析指出主因，可能與國際奧林匹克委員會對於遊戲內容的「價值觀」有關。

其中，國際奧林匹克委員會最希望透過電競賽事連結年輕族群，另一方面也極力確保「奧運價值受到尊重」，而沙烏地阿拉伯近年大力推動的自有品牌「電競世界盃」 (Esports World Cup)，其主要賽事內容包含了大量的MOBA遊戲 (多人線上戰術競技)、射擊遊戲與格鬥遊戲，則與國際奧林匹克委員會期望投射形象產生衝突，因此可能導致雙方合作最終告吹。

