iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%

隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。

中、日市場提升顯著，新加坡網速奪冠

根據Ookla的數據，相較於搭載博通晶片設計方案的iPhone 16系列，換上蘋果自研N1晶片的iPhone 17在全球各個地區的下載與上傳速度均有提升，部分地區幅度甚至高達40%。

廣告 廣告

在關鍵市場的表現尤為亮眼：

• 中國與日本：iPhone 17用戶測得的中位數下載速度分別達到386.48 Mbps與328.62 Mbps，相較iPhone 16系列大幅提升了約35%與36%。

• 印度：中位數下載速度達到100.97 Mbps，相較前代提升超過10%。

• 新加坡：受惠於廣泛的光纖覆蓋與現代化路由器，iPhone 17在此測得全球最高的中位數下載速度，達到613.8 Mbps表現。

與Android旗艦對決：Pixel 10 Pro險勝，iPhone 17勝在穩定

在與Android旗艦機種的橫向對比中，Google Pixel 10 Pro系列以335.33 Mbps的全球中位數下載速度表現，微幅領先iPhone 17系列的329.56 Mbps。

不過，iPhone 17的N1晶片在「連線穩定性」上展現了優勢。在代表「最差情況」的第10百分位數 (10th percentile)測試中，iPhone 17以56.08 Mbps的下載速度領先群雄，而Pixel 10 Pro在此項目表現為53.25 Mbps。

這意味N1晶片在充滿挑戰的Wi-Fi連接環境 (如訊號微弱或擁塞)之下，能提供比競爭對手更一致、更穩定的連線體驗。

小米15T Pro延遲最低，華為受限無6GHz頻段支援

報告中也點評了其他Android旗艦機種的表現：

• 小米15T Pro：搭載聯發科的Wi-Fi晶片設計方案，在全球中位數多伺服器延遲上表現最佳 (僅15毫秒)，同時在第90百分位數 (峰值效能) 的下載速度高達887.25 Mbps。

• 華為Pura 80：採用華為自研晶片，雖缺乏6GHz頻段支援，但在東南亞的Wi-Fi 6環境下仍展現競爭力，擁有第二快的峰值上傳速度，達到603.61 Mbps。

整體而言，數據顯示 Android 陣營中，6GHz 頻段的下載速度比 5GHz 快了至少 77%，顯示 Wi-Fi 6E/7 的頻譜優勢依然巨大。

更多Mashdigi.com報導：

Cloudflare澄清大規模當機非DDoS攻擊，主因機器人管理系統配置檔大小變更導致

macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10

Waymo宣布進軍德州與佛羅里達州，明年於邁阿密、達拉斯等5大城市推出Robotaxi服務