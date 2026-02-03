配件品牌PGYTech (蒲公英智能科技)近期在Kickstarter集資網站發起了一項名為「RetroVa Vintage Imaging Kit」的眾籌專案，宣佈將原本針對vivo X300 Pro、OPPO Find X9 Pro等Android平台旗艦手機打造的「長焦增距體驗」，正式帶到iPhone 16 Pro與iPhone 17 Pro系列機種上。

iPhone 17 Pro也能變身「演唱會神器」，PGYTech推出2.35x增距鏡套件

近年來，中國手機品牌如vivo、OPPO或小米，不僅在手機本身的潛望式鏡頭拍攝功能進行設計競賽，更紛紛與配件、鏡頭商 (例如蔡司、哈蘇)合作推出專屬的「攝影手把」與「外掛鏡頭」，讓手機能拍得更遠、手感更像相機，甚至能實現拍攝更遠距離的被攝目標。

而PGYTech顯然希望能將此類拍攝體驗帶到iPhone機種，同樣藉由專用保護殼配件，搭配增距鏡延伸長焦鏡頭拍攝距離，並且藉由專用App強化長焦拍攝效果。

2.35倍光學增距，iPhone秒變長焦巨砲

PGYTech這組套件的核心設計，在於將2.35倍的長焦增距鏡，透過專屬的手機殼卡口安裝後，能直接物理延伸iPhone長焦鏡頭的拍攝焦段。

除了鏡頭，套件還包含了一個帶有復古風格的相機手把 (Camera Grip)。這個手柄不僅內建電池可為手機補電，還具備實體快門鍵、參數調整轉盤，甚至加入一個micro SD記憶卡插槽，讓使用者能將拍攝影像直接儲存在記憶卡內。

看齊Android旗艦體驗，但軟體成最大差異

熟悉PGYTech的玩家應該知道，他們先前就曾為vivo和OPPO旗艦機種推出過類似的官方合作配件。這次針對iPhone推出版本，在外觀設計上幾乎承襲了相同的設計語言。不過，「軟體整合度」則是成為兩者最大的差異。

• Android端：由於是官方合作，vivo或OPPO的原生相機App可以直接識別是否安裝外掛增距鏡，並且進行演算法修正。

• iPhone端：由於並非蘋果官方認證 (MFi) 的配件產品，使用者若要使用額外安裝的增距鏡，必須搭配PGYTech提供的相機App才能獲得最佳成像，無法直接在iOS原生相機中使用。

目前這套產品的早鳥價格約為184美元 (約新台幣5900元)，正式售價則為229.95美元。

分析觀點

其實只要上淘寶搜尋，就能發現目前針對iPhone推出的外掛長焦鏡頭、增距鏡早已琳瑯滿目。

從幾百塊台幣的通用型夾式鏡頭，到專用手機殼轉接的17mm螺牙鏡頭，甚至還有許多標榜「演唱會神器」的廉價白牌產品。這些產品大多也是透過「物理外掛」的方式來增加拍攝焦段，或是透過專屬手機殼來安裝濾鏡與手柄。

那麼PGYTech這次的產品有什麼不同？主要差異在於「系統化的整合」與「光學設計品質」。

淘寶上許多廉價增距鏡，往往會導致畫質邊緣崩壞、嚴重的色散 (紫邊)，或是與手機主鏡頭的光軸對不準。PGYTech作為無人機與攝影配件品牌，在光學素質上相對有保證，而其手把整合電池與記憶卡插槽，更是一般單純賣「手機殼+鏡頭」的白牌方案較少見的設計。

不過，對於iPhone 17 Pro用戶來說，最大的勸退點恐怕還是「不能用原生相機」。畢竟蘋果引以為傲的Deep Fusion與智慧HDR都在原生演算法裡提供，若必須切換到第三方App拍攝，勢必會犧牲部分運算攝影的優勢。

這類產品顯然比較適合那些對「光學變焦」有極致需求，並且願意花時間在後期調整的硬核玩家。

