徠卡稍早宣布，為旗下 SL 全片幅無反系統相機，推出全新「徠卡 SL3 記者版」特別設計版本。此版本沿襲了徠卡「記者版」系列的悠久傳統，專為紀實攝影與新聞攝影等嚴苛使用環境所打造，透過高耐用性設計，確保在惡劣拍攝條件下的可靠性。

徠卡SL3記者版登台，採防刮暗綠色塗層、芳綸纖維覆皮

獨特外觀：防刮暗綠塗層、芳綸纖維覆皮

在外觀設計上，SL3 記者版採用了極為低調且堅固的設計。機身配備了特殊的「防刮暗綠色塗層」(dark green)，並移除了機身正面的徠卡經典紅色可樂標 (Leica Logo)，搭配全黑色的操控部件，使其在拍攝時更不易引起注意，是嚴苛工作環境下的理想設備。

此外，機身的覆皮也從傳統皮革改為「芳綸纖維 (Aramid fiber) 布料」。這種特殊材質不僅大幅提升了機身的耐用性與防磨損能力，其獨特的紋理結構也提供了更佳的握持感與穩定性。徠卡強調，隨著經年使用，這層覆皮會逐漸形成獨特的光澤 (patina)，承載使用者的攝影痕跡，彰顯紀實相機的真實特質。

獨核心規格與SL3一致，鎖定專業工作流程

在技術規格方面，「記者版」則與標準版徠卡 SL3 完全一致。同樣搭載 6000 萬畫素全片幅感光元件、精準的自動對焦系統、頂級材質與「德國製造」 (Made in Germany) 的工藝品質。

無論是靜態攝影或動態錄影，皆能提供穩定的效能表現，並可透過徠卡 FOTOS 應用程式快速連接，維持無縫的專業工作流程體驗。

上市資訊

徠卡 SL3 記者版即日起 (11/6 起) 已在全球所有徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售，台灣市場建議售價為新台幣 243800 元。

