農曆年後的電玩盛事即將到來。主辦單位台北市電腦公會公布2026台北國際電玩展 (Taipei Game Show, TGS) 的首波陣容與活動細節。展期定於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場。

2026台北電玩展陣容公開！任天堂、CAPCOM參戰，吉田修平、北村佳紀等重量級講者來台

此次展出最大亮點除了任天堂 (Nintendo)、CAPCOM (由傑仕登代理展出)、光榮特庫摩等日商強勢參展外，更釋出了多款全球首度開放試玩的大作。同時，購票入場的抽獎好禮中更包含「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」。

玩家區亮點：經典重製與話題新作齊發

今年 TGS 玩家區陣容相當豪華，多家發行商與原廠均帶來未上市新作的實機試玩：

• 光榮特庫摩：將展出採「黑暗戰國」風格的動作RPG續作《仁王3》。更令人興奮的是，現場將有全球首度開放試玩的《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》，以及恐怖經典《零 ～紅蝶～ REMAKE》。

• 傑仕登 x CAPCOM：攜手展出備受矚目的《惡靈古堡 安魂曲》 (Resident Evil Requiem)、《魔物獵人物語3：命運雙龍》，以及神秘新作《PRAGMATA》。此外，《鬼武者 Way of the Sword》、《快打旋風6》等作品也將登場。

• 手機與跨平台遊戲：包括明年全球公測的《明日方舟：終末地》、米哈遊 (HoYoverse)的《絕區零》、TGA獲獎作《鳴潮》，以及《少女前線2：追放》、《碧藍航線》等熱門手遊。

• 硬體周邊：PlayStation by Acer gaming、Sandisk等大廠也將進駐，提供開春採買優惠。

亞太遊戲高峰會：大師雲集，AI成顯學

作為產業交流核心的 亞太遊戲高峰會 (APGS) 與B2B商務區，今年將移師至南港展覽館1樓I區擴大舉辦。

本次論壇規劃了「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台。講師陣容星光熠熠，包括yosp執行長吉田修平、GRAVITY營運長北村佳紀、SQUARE ENIX資深經理鈴木裕人等。議題將聚焦於遊戲開發、生成式AI應用，以及Web3等最新趨勢。

獨立遊戲與桌遊樂園：規模再升級

Indie House獨立遊戲專區今年匯集來自23個國家地區、超過250款作品，並且與Smilegate STOVE合作打造「國際獨立遊戲館」。桌遊樂園則有31家企業帶來超過80款作品，是寒假闔家同樂的好去處。

2026台北國際電玩展資訊：

• 時間：2026年1月29日 (四) 至2月1日 (日)

• 地點：台北南港展覽館1館

• 票價：早鳥預購倒數中，正式預購票12月29日開賣 (單人票200元)

