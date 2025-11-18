蘋果稍早釋出了macOS Tahoe 26.2開發者測試版 (Developer Beta)，此次更新中被發現的一項名為「Edge Light」 (邊緣光效)的新功能，將能解決視訊會議時的光源痛點問題。

macOS Tahoe 26.2測試版導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈

螢幕邊緣化身補光燈，Neural Engine智慧追蹤

簡單來說，Edge Light功能允許使用者的MacBook螢幕在視訊通話期間，充當類似「環形燈」 (Ring Light)的角色 。

開啟後，螢幕邊緣會亮起一圈矩形光帶以提供照明。更聰明的是，該功能整合了蘋果的Neural Engine (神經網路引擎)，系統會自動偵測使用者在視訊畫面中的臉部位置，並且透過動態調整光線的投射位置，確保補光效果最佳化。

支援色溫調整、自動避開游標

在操作體驗上，Edge Light提供了色溫控制選項，使用者可依據環境需求將光線調得更暖或更冷。此外，系統也支援自動化設定，可在偵測到環境亮度變暗時自動開啟補光 。

廣告 廣告

為了不干擾使用者的正常操作，Edge Light的光帶設計不會覆蓋螢幕頂部的選單列 (Menu Bar) 。更貼心的是，當使用者的滑鼠游標移動到光帶位置時，光帶會自動避開，確保用戶在通話過程中仍能正常操作電腦。

macOS Tahoe 26.2測試版導入「Edge Light」功能，讓MacBook螢幕秒變視訊補光燈

硬體限制：需2024年後的Apple Silicon Mac機種

值得注意的是，這項功能並非所有Mac都能使用。

依照蘋果說明，所有2024年或之後推出、搭載Apple Silicon處理器的Mac機種均支援此功能，並且能在Mac偵測到使用者處於黑暗環境時自動開啟。此外，當連接Studio Display外接顯示器且符合規格要求的Mac機種，或是使用外接攝影機時，同樣也能使用「Edge Light」功能。

雖然這項功能可能無法完全取代專業的實體環形燈，但相較於過去使用者為了補光而不得不打開一堆空白Google文件 (Google Docs)、空白網頁視窗等克難作法，Edge Light顯然提供了一個更優雅且整合度更高的解決方案 。

更多Mashdigi.com報導：

英國工會IWGB正式提告Rockstar Games，指控惡意解僱30多名員工涉嫌「破壞工會」

Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合