GPS之母辭世：沒有數學家Gladys West提出模型，就沒有今天的導航
你可能不認識她的名字，但你手機裡的Google Maps、外送平台的定位功能，甚至飛機導航都與她息息相關。被譽為「隱藏人物」之一的數學家Gladys West博士已於近期辭世，她在1970至80年代建立的地球數學模型，成為了後來全球定位系統 (GPS) 的技術骨幹。
從紙筆運算到衛星數據
Gladys West出生於1930年的維吉尼亞州，在那個種族隔離政策 (Jim Crow laws) 盛行的年代，她克服了重重阻礙，於維吉尼亞州立大學取得了數學學士與碩士學位。1956年，她進入現在被稱為海軍水面作戰中心 (Naval Surface Warfare Center) 的單位工作，展開了長達42年的公職生涯。
在電腦運算能力尚不發達的70與80年代，Gladys West主要工作是處理極其複雜的衛星數據，以建立精確的地球形狀模型 (Geoid)。這項工作需要極高強度的數學運算，去校正地球並非「完美圓球」所帶來的誤差。
而正是這些精確的數學模型，為後來的GPS衛星群定位演算法奠定基礎。
遲來的榮耀：隱藏了數十年的貢獻
就像電影《關鍵少數》 (Hidden Figures)裡的情節，身為非裔女性的Gladys West，其貢獻在很長一段時間內未被世人所知。直到2018年，她向姐妹會Alpha Kappa Alpha提交了一份簡短的生平簡介後，這段歷史才被挖掘出來。
同年，她終於獲得了遲來的肯定，入選美國空軍太空與飛彈先驅名人堂 (Space and Missiles Pioneers Hall of Fame)。雖然榮譽來得晚，但總算讓世人知道這位幕後推手的存在。
有趣的堅持：她其實更愛用紙本地圖
儘管一手促成GPS的誕生，但在2020年接受英國《衛報》採訪時，Gladys West分享一個有趣的細節：當她出門旅行時，相比起依賴導航科技，她其實更喜歡使用紙本地圖。這或許是出於數學家對於「科技可能出錯」的謹慎，更或許是對自己腦中運算能力的自信。
This morning the world lost a pioneer in Dr Gladys West, she passed peacefully alongside her family and friends and is now in heaven with her loved ones. We thank you in advance for all of the love and prayers you have and will continue to provide pic.twitter.com/FJ3aGfEiHP
— Dr. Gladys B. West (@DrGladysBWest) January 18, 2026
