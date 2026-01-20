你可能不認識她的名字，但你手機裡的Google Maps、外送平台的定位功能，甚至飛機導航都與她息息相關。被譽為「隱藏人物」之一的數學家Gladys West博士已於近期辭世，她在1970至80年代建立的地球數學模型，成為了後來全球定位系統 (GPS) 的技術骨幹。

GPS之母辭世：沒有數學家Gladys West提出模型，就沒有今天的導航

從紙筆運算到衛星數據

Gladys West出生於1930年的維吉尼亞州，在那個種族隔離政策 (Jim Crow laws) 盛行的年代，她克服了重重阻礙，於維吉尼亞州立大學取得了數學學士與碩士學位。1956年，她進入現在被稱為海軍水面作戰中心 (Naval Surface Warfare Center) 的單位工作，展開了長達42年的公職生涯。

廣告 廣告

在電腦運算能力尚不發達的70與80年代，Gladys West主要工作是處理極其複雜的衛星數據，以建立精確的地球形狀模型 (Geoid)。這項工作需要極高強度的數學運算，去校正地球並非「完美圓球」所帶來的誤差。

而正是這些精確的數學模型，為後來的GPS衛星群定位演算法奠定基礎。

遲來的榮耀：隱藏了數十年的貢獻

就像電影《關鍵少數》 (Hidden Figures)裡的情節，身為非裔女性的Gladys West，其貢獻在很長一段時間內未被世人所知。直到2018年，她向姐妹會Alpha Kappa Alpha提交了一份簡短的生平簡介後，這段歷史才被挖掘出來。

同年，她終於獲得了遲來的肯定，入選美國空軍太空與飛彈先驅名人堂 (Space and Missiles Pioneers Hall of Fame)。雖然榮譽來得晚，但總算讓世人知道這位幕後推手的存在。

有趣的堅持：她其實更愛用紙本地圖

儘管一手促成GPS的誕生，但在2020年接受英國《衛報》採訪時，Gladys West分享一個有趣的細節：當她出門旅行時，相比起依賴導航科技，她其實更喜歡使用紙本地圖。這或許是出於數學家對於「科技可能出錯」的謹慎，更或許是對自己腦中運算能力的自信。

更多Mashdigi.com報導：

微軟傳將推「廣告版」Xbox Cloud Gaming功能，看廣告就能免費玩雲端串流遊戲

OpenAI罕見掀底牌：2025年營收衝破200億美元！

Intel挖角前Qualcomm Adreno大將！Eric Demers將擔任GPU架構資深副總裁，力拚行動端繪圖效能