5.9mm超薄機身、直指iPhone Air的Motorola Edge 70揭曉

Motorola稍早發表旗下Edge系列最新機種Edge 70，主打超薄設計，機身厚度僅5.9mm，顯然是針對近期蘋果推出的iPhone Air而來。Motorola強調，雖然Edge 70仍略厚0.3mm，但其相機模組的凸起幅度較不明顯。

航空級鋁合金、IP69防水與4800mAh大電池容量

儘管機身極度纖薄，Edge 70在耐用性與續航力上並未妥協。其機身框架採用「航空級鋁合金」 (aircraft-grade aluminum) 打造，螢幕則覆蓋康寧 Gorilla Glass 7i強化玻璃，並且支援IP69等級的防水防塵能力。

續航方面，Motorola在5.9mm厚度機身中塞入了4800mAh的大容量電池，官方宣稱可提供長達50小時的連續使用時間 (相較之下，iPhone Air續航約22-27小時)。

搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器與moto ai2數位助理

核心規格方面，Edge 70搭載 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4處理器。軟體方面，Motorola承諾將提供軟體支援與安全性更新直至2031年。

AI功能部分，Edge 70也將導入Motorola自家的「moto ai2」數位助理服務。除了標準的圖像生成、回答問題外，Motorola也強調該AI功能可理解螢幕上顯示的內容，並且主動引導使用者採取正確的後續行動。

5000萬畫素三鏡頭相機，支援4K錄影

相機部分，Edge 70搭載5000萬畫素三鏡頭組合的主鏡頭模組，包含一顆支援4K錄影的廣角鏡頭、一顆具備微距功能的超廣角鏡頭，以及一顆專用的光線感測鏡頭，並且配備AI拍照輔助工具。

此外，Edge 70也將隨附一款支援無線充電的磁吸保護殼。

售價與上市資訊

Motorola Edge 70即日起先在英國市場上市，建議售價為700 英鎊 (約910美元，或新台幣29200元)。至於是否會引進美國或其他市場，Motorola方面目前尚未提供相關資訊。

