NexPhone主打Android、Linux、Windows三種作業系統，搭載Qualcomm工業級處理器

在手機同質化越來越高的2026年，終於有小眾廠商願意端出「怪東西」。一家名為Nex Computer的公司近日宣布，將於今年第三季推出一款名為NexPhone的中階手機。這款產品的賣點，並非在於拍照多強或螢幕多大，而是支援Android、Linux與Windows 11在內三種作業系統切換，運算核心更採用Qualcomm鎖定工業物聯網應用的Dragonwing處理器。

不裝Snapdragon處理器，改用工業級「長壽」晶片

NexPhone最特別的地方，在於並未採用一般消費者熟知的Snapdragon系列處理器，而是搭載Qualcomm Dragonwing QCM6490運算平台。

這款晶片通常是用於強固型平板、POS機或行車監控等物聯網 (IoT) 設備，而NexPhone選用原因，在於其具備極長的生命週期支援 (官方支援至2036年)，同時相較消費級晶片，其設計限制相對較少，更有利於多系統的開發與底層調用，同時也具備完整的5G、Wi-Fi與藍牙連接能力。

向Windows Phone致敬？三系統無縫切換

在軟體方面，NexPhone運行客製化的NexOS。而根據官方描述，Linux是以應用程式的形式整合在Android系統內，因此使用者無需重新開機即可在Android與Linux環境之間切換。

至於Windows 11則是透過Windows on Arm架構實現，而Nex Computer甚至在NexPhone特別設計一套向當年Windows Phone動態磚 (Live Tiles) 致敬的介面。

此外，這款手機也支援透過USB-C輸出畫面，可連接外螢幕、搭配滑鼠鍵盤，讓NexPhone變成「PC」，或是搭配額外推出的NexDock配件變成「筆電」 (但是透過一台類似筆電的配件，並且以有線形式連接使用)。

中階規格，售價549美元

硬體規格部分則相對中規中矩，搭載6.58吋、Full HD+解析度與120Hz畫面更新率的IPS螢幕，並且以康寧Gorilla Glass 3強化玻璃保護，機身更符合MIL-STD-810H美國軍規防護認證，對應IP68、IP69K防護規格，另外搭載5000mAh容量電池，但充電速度僅有18W。相機部分採用Sony IMX787感光元件設計的5000萬畫素廣角鏡頭，另外搭配超廣角與前鏡頭。

目前NexPhone已經在Nex Computer官網開放預購，支付199美元即可完成預訂，更免費加贈5埠USB-C Hub配件，預計今年第三季正式出貨，建議售價為549美元 (約新台幣1.8萬元)。

分析觀點

NexPhone的出現，讓人不禁想起當年HTC HD2那個「萬物皆可刷」的Geek年代。對於喜歡折騰的開發者或Linux愛好者來說，這絕對是一款有趣的玩具。

不過，從大眾消費市場的角度來看，這款產品面臨兩個巨大的隱憂：第一是授權問題。在Android手機上運行Windows 11，究竟是取得微軟的正式授權，還是遊走在灰色地帶的「試用版」？以及其Android作業系統是否具備Google GMS認證？如果只是基於AOSP開發，或許實用性會大打折扣。

第二則是效能與維護。Dragonwing QCM6490運算平台雖然具有長期使用生命週期，但其效能僅約等同於幾年前的中高階手機晶片，要推動Windows 11進行複雜工作可能會相當吃力。加上Nex Computer作為一家小公司，是否有能力長期維護三個作業系統的更新，也是消費者下單前必須考慮的風險。

總結來說，這是一台獻給硬派Geek的情懷之作，一般用戶建議還是看看就好。

實際上，Nex Computer早在13年前就已經提出NexPhone的概念，當時就已經構思將手機變成運算中樞，並且透過有線連接等方式變成桌機、筆電或平板裝置，甚至後來也推出轉接配件Nextdock，但類似設計功能後來也出現在Google Android裝置，或許才讓Nex Computer重新構思產品設計。

