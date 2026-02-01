NexPhone主打Android、Linux、Windows三種作業系統，搭載Qualcomm工業級處理器
在手機同質化越來越高的2026年，終於有小眾廠商願意端出「怪東西」。一家名為Nex Computer的公司近日宣布，將於今年第三季推出一款名為NexPhone的中階手機。這款產品的賣點，並非在於拍照多強或螢幕多大，而是支援Android、Linux與Windows 11在內三種作業系統切換，運算核心更採用Qualcomm鎖定工業物聯網應用的Dragonwing處理器。
不裝Snapdragon處理器，改用工業級「長壽」晶片
NexPhone最特別的地方，在於並未採用一般消費者熟知的Snapdragon系列處理器，而是搭載Qualcomm Dragonwing QCM6490運算平台。
這款晶片通常是用於強固型平板、POS機或行車監控等物聯網 (IoT) 設備，而NexPhone選用原因，在於其具備極長的生命週期支援 (官方支援至2036年)，同時相較消費級晶片，其設計限制相對較少，更有利於多系統的開發與底層調用，同時也具備完整的5G、Wi-Fi與藍牙連接能力。
向Windows Phone致敬？三系統無縫切換
在軟體方面，NexPhone運行客製化的NexOS。而根據官方描述，Linux是以應用程式的形式整合在Android系統內，因此使用者無需重新開機即可在Android與Linux環境之間切換。
至於Windows 11則是透過Windows on Arm架構實現，而Nex Computer甚至在NexPhone特別設計一套向當年Windows Phone動態磚 (Live Tiles) 致敬的介面。
此外，這款手機也支援透過USB-C輸出畫面，可連接外螢幕、搭配滑鼠鍵盤，讓NexPhone變成「PC」，或是搭配額外推出的NexDock配件變成「筆電」 (但是透過一台類似筆電的配件，並且以有線形式連接使用)。
中階規格，售價549美元
硬體規格部分則相對中規中矩，搭載6.58吋、Full HD+解析度與120Hz畫面更新率的IPS螢幕，並且以康寧Gorilla Glass 3強化玻璃保護，機身更符合MIL-STD-810H美國軍規防護認證，對應IP68、IP69K防護規格，另外搭載5000mAh容量電池，但充電速度僅有18W。相機部分採用Sony IMX787感光元件設計的5000萬畫素廣角鏡頭，另外搭配超廣角與前鏡頭。
目前NexPhone已經在Nex Computer官網開放預購，支付199美元即可完成預訂，更免費加贈5埠USB-C Hub配件，預計今年第三季正式出貨，建議售價為549美元 (約新台幣1.8萬元)。
分析觀點
NexPhone的出現，讓人不禁想起當年HTC HD2那個「萬物皆可刷」的Geek年代。對於喜歡折騰的開發者或Linux愛好者來說，這絕對是一款有趣的玩具。
不過，從大眾消費市場的角度來看，這款產品面臨兩個巨大的隱憂：第一是授權問題。在Android手機上運行Windows 11，究竟是取得微軟的正式授權，還是遊走在灰色地帶的「試用版」？以及其Android作業系統是否具備Google GMS認證？如果只是基於AOSP開發，或許實用性會大打折扣。
第二則是效能與維護。Dragonwing QCM6490運算平台雖然具有長期使用生命週期，但其效能僅約等同於幾年前的中高階手機晶片，要推動Windows 11進行複雜工作可能會相當吃力。加上Nex Computer作為一家小公司，是否有能力長期維護三個作業系統的更新，也是消費者下單前必須考慮的風險。
總結來說，這是一台獻給硬派Geek的情懷之作，一般用戶建議還是看看就好。
實際上，Nex Computer早在13年前就已經提出NexPhone的概念，當時就已經構思將手機變成運算中樞，並且透過有線連接等方式變成桌機、筆電或平板裝置，甚至後來也推出轉接配件Nextdock，但類似設計功能後來也出現在Google Android裝置，或許才讓Nex Computer重新構思產品設計。
更多Mashdigi.com報導：
邊看邊買不是夢！YouTube攜手蝦皮購物，讓台灣創作者直接「掛連結」賺分潤
當配音不再是奢侈品！VoAI：用有「情緒」的AI聲音填補遊戲開發的遺憾
其他人也在看
免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖
YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者在Reddit、X等社群平台反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
借不到iPhone充電線 整間公司「沒人有」原因曝光
自iPhone 16系列上市後，蘋果逐步將旗下產品全面轉向Type-C充電孔，一名網友分享，近日在公司遇到同事臨時想借充電線，沒想到問遍辦公室，同事不是使用安卓手機，就是 iPhone 15之後的新機型，整間公司竟然找不到一條Lightning充電線，讓他當場愣住，貼文引起網友討論。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
機器人概念股升級！新漢、正崴、達明如何拼湊台灣勝利方程式？
隨著馬斯克宣布2027年底人形機器人Optimus將開賣，AI的終極戰場，正從雲端走向實體，台廠機器人概念股也升級了。從掌握核心運動控制器的新漢 （8234）集團、善用手眼整合優勢，2025年中推出第一台輪式雙臂人型機器人的達明（4585），到從四足機器人挑戰靈巧手的的正崴星科，台灣的機器人廠商各有遠見雜誌 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
全免費！iPhone備忘錄4功能超強 掃描文件、錄音秒變逐字稿
手機功能越來越強大，3C專家Q毛吉近日分享，iPhone的備忘錄早已不只是記事本，升級至iOS 18後功能大幅強化，除了支援備忘錄上鎖，能妥善保護隱私外，還可直接掃描文件、錄音輸出逐字稿，甚至進行數學計算與繪製函數圖表，多項實用功能通通免費，被網友稱為「最強生產力助手」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
YouTube正式封鎖「1功能」VIP才能用 下一個目標驚傳是「它」
YouTube近年來動作頻頻，為了封殺擋廣告程式外多次更新，如今傳出將封殺免費用戶使用「背景播放」功能，引發關注。近日YouTube也證實，已針對相關功能進行限制，僅有付費的「VIP會員」能夠使用，但強調該功能本就是為了付費會員設計，而下一個限制對象恐是「加速播放功能」。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
免費用戶哭哭！YouTube封死背景播放捷徑 倍速調整也傳將改付費
[Newtalk新聞] YouTube試圖限縮免費用戶的功能，除了傳出正在測試把「播放速度調整」改成僅付費會員使用外，近日更出手整頓，封死免費用戶透過特定操作使用「背景播放」功能。YouTube表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然部分網頁可以免費使用，但現在已將相關的捷徑都全面封死，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。 YouTube近日動作頻頻，試圖限縮免費用戶的功能。最近傳出，YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費，雖然目前尚不清楚該措施是否實際上路，不過消息一出掀起網路熱議，引起大批網友不滿。 除此之外，近期在Reddit等社群上，陸續有國外網友回報，他們以「免費帳號」在多款手機瀏覽器觀看 YouTube時，原本可用的背景播放功能突然失效，包括Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等都出現相同狀況，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。 由於問題同時發生在多個不同瀏覽器，網友普遍認為這不是單一App出錯，而是YouTube端主動做出的調整。對此，YouTube證實並表示，背新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不懂寫Code也能當工程師？LinkedIn擁抱「Vibe Coding」浪潮
在這格AI寫程式比人還快的年代，你的履歷上還只寫著「精通 Python」嗎？LinkedIn正在重新定義什麼叫做「會寫程式」。Mashdigi ・ 23 小時前 ・ 發表留言
免費功能-1！YouTube無法「背景播放」 官方證實：是Premium專屬
近期有不少網友發文抱怨，表示自己透過手機使用YouTube時無法在「背景播放」音樂、影片，只要將視窗縮小、切換等，就會被強制中斷。對此官方也證實這項改動，並指出這項功能本就是會員專屬功能。有不少外國網台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 211則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
見「西瓜海上漂」千萬不能撿 知情人揭背後原因有洋蔥：該回家了
近日一張「西瓜在海面上漂流」的畫面在社群平台引發廣泛討論。照片中可見一顆未切開的西瓜，隨著水流在清澈海域中載浮載沉，發文者特別提醒民眾，若於特定時間與地點發現西瓜，切勿撿拾，引起網友高度關注與揣測。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 11則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 11則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言