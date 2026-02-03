雖然任天堂已經推出了次世代主機Nintendo Switch 2，但這絲毫不影響「前輩」繼續締造歷史。

Nintendo Switch累積銷量正式超越NDS，成為任天堂史上最暢銷主機

任天堂稍早公布截止至2025年12月31日的2026財年第三季財報數據，報告中顯示初代Nintendo Switch的全球累積銷量已經達到1億5537萬台。這意味著Nintendo Switch正式超越傳奇掌機Nintendo DS (約1.54億台)的紀錄，成為任天堂公司史上最暢銷的遊戲主機。

與此同時，新一代主機Nintendo Switch 2的銷售動能更是驚人，任天堂官方更以「史上銷售速度最快」來形容其強勁表現。

只差PS2一步！Nintendo Switch瞄準「史上最暢銷」寶座

儘管市場焦點大多轉移到了新主機上，但初代Nintendo Switch憑藉著豐富的遊戲陣容與相對低廉的售價，在剛過去的第三季 (2025年10-12月）依然賣出136萬台，這股長尾效應讓它成功跨越了NDS的高牆。

現在，擋在Nintendo Switch面前的對手只剩下一個：Sony PlayStation 2 (PS2)。目前Nintendo Switch距離PlayStation 2保持的「史上最暢銷遊戲主機」紀錄 (約1.6億台)僅差463萬台。若依照目前的銷售速度，雖然可能需要再花上一年，甚至更久的時間，但只要任天堂維持入門定位策略，Nintendo Switch要登頂「世界第一」並非不可能。

Nintendo Switch 2買氣超預期，獲封「銷售最快主機」

除了舊機創新高，新機Nintendo Switch 2的表現更是亮眼。財報顯示，Nintendo Switch 2在第三季的假期旺季期間共賣出701萬台 ，使其自發售以來的累計銷量來到1737萬台 。

由於買氣超出預期，任天堂預估在截至今年3月31日的2026會計年度結束前，Nintendo Switch 2將能輕鬆達成、甚至超越原訂的1900萬台年度銷售目標。

《瑪利歐賽車世界》狂賣1400萬套

軟體方面，Nintendo Switch 2的首發護航大作表現驚人，再次證明「軟體帶動硬體」的鐵律：

• 《瑪利歐賽車世界》 (Mario Kart World)：銷量突破1403萬套 ，顯示《瑪利歐賽車》依然是推動硬體銷售的最強動力。

• 《咚奇剛 蕉力全開》 (Donkey Kong Bananza)：銷量達到425萬套。

• 《寶可夢傳說 Z-A》 (Pokémon Legends: Z-A)：Nintendo Switch 2版本銷量達389萬套。

展望未來，任天堂將在2月12日推出《瑪利歐網球狂熱》 (Mario Tennis Fever)，並且將於3月推出由光榮特庫摩旗下Omega Force開發的《寶可夢Pokopia》 (Pokémon Pokopia) ，預期將進一步推升Nintendo Switch 2的普及率。

