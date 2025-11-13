The North Face品牌日限時5折起！滿額再送品牌好禮，質感x機能一次入手
當微涼的秋意漸濃、空氣中帶著一絲濕潤氣息，天氣忽冷忽熱、說變就變、動不動就下一場雨，這樣的季節裡，最需要一套防風、防水、吸濕排汗、又靈活好動的 The North Face 機能服飾。無論你準備登山健行、城市漫遊，還是想在週末來場療癒系露營、隨性的輕旅行，The North Face 全系列裝備，從日常到戶外輕鬆應對，讓你的每一步更自在。
The North Face 品牌日（11/13–11/18）全館 5 折起、結帳再享 77 折，指定新品結帳再 8 折，滿 $8,000 送 The North Face 悶燒罐（限量 3,000 個），滿 $14,000 再送黑色旅行收納袋組（限量 2,000 組），把「質感 × 機能」一次帶回家，絕對是戶外迷與潮流客不容錯過的年度盛會！
The North Face 品牌日（11/13–11/18）
冒險者的終極裝備：機能服飾讓你無懼挑戰
【The North Face】北面吸濕排汗短袖T恤男女款舒適機能日常T恤 (多款任選)
運動後的汗水，往往讓人難以忽視黏膩的不適。這款 吸濕排汗短袖 T 恤 就像是戶外愛好者的第二層皮膚——速乾透氣的布料能迅速帶走濕氣，保持乾爽。無論你是在晨跑、通勤還是健行，它都能讓你自在呼吸每一口風。
原價 $2,180 → 特價 $1,099（11/13–11/16）
【The North Face】北面三合一外套｜DryVent防水透氣保暖外套 - 鋪棉 / 抓絨可拆內裡 (多款任選)
冷冽的山風、突如其來的雨勢都不是問題。DryVent™ 防水透氣材質 加上可拆式鋪棉或抓絨內裡，讓這件外套成為變化氣候的最佳解答。就像隨身攜帶的「行動避風港」，無論登山或旅遊都能全程保暖不悶熱。
原價 $11,800 → 特價 $6,111（11/13–11/16）
【The North Face】北面男女款衝鋒衣｜防水透氣機能秋冬外套首選 (多款任選)
下雨天也不該成為冒險的阻礙。這款 防水透氣衝鋒衣 採多層防護設計，像是替你套上無形的防護罩。即使是山區突變天氣，也能保持身體乾爽透氣，是通勤族與登山客的萬能防線。
原價 $7,380 → 特價 $2,799（11/13–11/16）
【The North Face】北面大學T｜男女款潮流圓領長袖印花設計 (多款任選)
柔軟厚實的材質，加上俐落圓領與簡約印花設計，The North Face 大學T 是秋冬日常的百搭單品。無論搭配牛仔褲或工裝褲，都能穿出低調卻不失個性的戶外風格。
原價 $3,380 → 特價 $1,611（11/13–11/16）
【The North Face】機能長褲｜男女款防潑水吸濕排汗戶外首選 (多款任選)
輕盈又防潑水，這款 機能長褲 專為愛行動的人而生。吸濕排汗面料讓你在長時間步行或登山時保持舒適，就算路途遙遠，也能感覺每一步都輕快自在。
原價 $4,380 → 特價 $1,811（11/13–11/16）
【The North Face】北面防風防曬機能外套｜男女款通勤戶外輕量首選 (多款任選)
通勤的早晨或登山口的風勢，都少不了它的陪伴。防風防曬外套 是日常通勤與假日探險的萬用款，輕量又抗風，讓你在冷空氣中仍能自在行動。
原價 $3,880 → 特價 $1,711（11/13–11/16）
【The North Face】北面防水抓地徒步鞋 + 防潑水營地鞋｜登山郊遊必備機能款 (多款任選)
走進山林，鞋子就是你的夥伴。 這雙 防水抓地徒步鞋 採耐磨大底與防潑水材質設計，不論是濕滑山徑或泥地，都能穩定支撐每一步，讓探索變得更安心。
原價 $5,380 → 特價 $2,111（11/13–11/16）
【The North Face 官方旗艦】北面 保暖燈芯絨營地鞋(多款任選)
露營的夜晚，當溫度驟降，這雙 燈芯絨保暖營地鞋 就像一杯熱可可般的存在。厚實內裡與柔軟布面讓腳掌被溫柔包裹，連走在碎石地上都能感覺雲朵般的輕柔。
原價 $3,380 → 特價 $1,788（11/13–11/16）
The North Face 品牌日，限時優惠不等人！別再猶豫了，現在就是你升級戶外裝備、打造秋冬時尚的最佳時機！
