Nothing 稍早發表了旗下 Phone 3 系列的第四款機型—Nothing Phone 3a Lite。作為該系列中最入門的款式，Nothing Phone 3a Lite 將 Nothing 獨特的設計語言與均衡的硬體規格，帶到更親民的價位帶。

Nothing Phone 3a Lite登場，延續簡約Glyph Light設計、5000mAh電池與三鏡頭

不過，考量到 Nothing 近期確認將在其非旗艦裝置導入預載 App 與鎖定螢幕廣告內容，其性價比可能存在權衡。

設計：簡化 Glyph Light、Panda Glass 背蓋

Nothing Phone 3a Lite 在設計上延續了 Nothing 標誌性的透明元素，但進行了簡化以符合其 249 歐元起的價格定位。機身採用鋁合金內部框架，搭配 Panda Glass 玻璃背蓋，Nothing 形容其「不對稱、透明外觀與奈米塗層創造了霧面與亮面的完美平衡」，提供黑、白兩種顏色選擇。

為了在控制成本的同時保留 Glyph 系統的特色，Nothing Phone 3a Lite 並未搭載完整的 Glyph 燈條，而是改用單顆 LED 通知燈，稱之為「Glyph Light」。這顆 LED 燈支援「Flip to Glyph」功能 (手機面朝下時僅以燈光提示)，可為特定聯絡人或 App 通知保持亮燈，並且作為相機倒數計時器，使用者也可自訂來電時的燈光序列。

此外，機身也保留了 Phone 3 系列標配的多功能實體按鍵「Essential Key」，並且具備 IP54 防塵防水等級。

規格：天璣 7300 Pro、5000mAh 電池、120Hz AMOLED

核心規格方面，Nothing Phone 3a Lite 搭載聯發科天璣 7300 Pro 5G 晶片，Nothing 宣稱其效能優於去年Nothing Phone 2a 採用的天璣 7200，手機內部也配備了液冷散熱系統，記憶體則提供 8GB，搭配 128GB 或 256GB 兩種儲存空間選項。

電池是Nothing Phone 3a Lite 的一大亮點，配備了 5000 mAh 大容量電池。官方數據稱可支援 22 小時 YouTube 播放或 9.5 小時遊戲。充電方面則支援 33W 有線快充，可在約 20 分鐘充至 50%。

顯示部分，採用 6.77 吋柔性 AMOLED 面板，解析度為 1080 x 2392 (387 PPI)，支援 120Hz 自適應更新率與 1000Hz 觸控採樣率。峰值 HDR 亮度可達 3,000 nits，戶外亮度為 1,300 nits。

相機：50MP 主鏡頭領軍三攝系統

相機方面，Nothing Phone 3a Lite 搭載後置三鏡頭系統，包含一顆採用 1/1.57 吋三星感光元件的 50MP 主鏡頭、一顆 8MP 超廣角鏡頭以及一顆微距鏡頭。後置相機支援最高 4K 30 FPS 錄影。前置鏡頭則為 16MP。

軟體：Nothing OS 3.5 與潛在的廣告隱憂

Nothing Phone 3a Lite 出廠預載基於 Android 15 的 Nothing OS 3.5 操作介面，官方承諾將在 2026 上半年升級至 Nothing OS 4.0。

而如同開頭所述，軟體策略可能是潛在的隱憂。Nothing 稍早確認，其未來策略將包含名為「Lock Glimpse」的功能，這是一種輪播鎖定螢幕桌布的功能，其中會包含導向外部內容 (由中國廣告公司博元訊息技術 Boyuan 提供) 的文字連結，形同變相的鎖定螢幕廣告。

儘管 Nothing 表示 Lock Glimpse 在目前的 Nothing OS 4.0 Beta 版中預設為關閉，但未來是否會改變策略仍是未知數。此外，Nothing 也確認將在其手機中預載第三方 App (例如 Instagram)，雖然這是 Android 廠商的普遍做法，但與其標榜的「純淨、無臃腫軟體」理念有所出入。若這些以成本為考量的商業決策持續擴大，可能會影響 Nothing 手機的價值主張。

售價與上市資訊

Nothing Phone 3a Lite 即日起於歐洲透過 Nothing 官網開賣：

• 8GB記憶體 + 128GB儲存容量版本： 249 歐元 / 249 英鎊

• 8GB記憶體 + 256GB儲存容量版本： 279 歐元 / 279 英鎊

至於美國及其他市場 (包含台灣) 的售價與上市計畫，則有待 Nothing 後續公布。

