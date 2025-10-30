Nothing Phone 3a Lite登場，延續簡約Glyph Light設計、5000mAh電池與三鏡頭
Nothing 稍早發表了旗下 Phone 3 系列的第四款機型—Nothing Phone 3a Lite。作為該系列中最入門的款式，Nothing Phone 3a Lite 將 Nothing 獨特的設計語言與均衡的硬體規格，帶到更親民的價位帶。
不過，考量到 Nothing 近期確認將在其非旗艦裝置導入預載 App 與鎖定螢幕廣告內容，其性價比可能存在權衡。
設計：簡化 Glyph Light、Panda Glass 背蓋
Nothing Phone 3a Lite 在設計上延續了 Nothing 標誌性的透明元素，但進行了簡化以符合其 249 歐元起的價格定位。機身採用鋁合金內部框架，搭配 Panda Glass 玻璃背蓋，Nothing 形容其「不對稱、透明外觀與奈米塗層創造了霧面與亮面的完美平衡」，提供黑、白兩種顏色選擇。
為了在控制成本的同時保留 Glyph 系統的特色，Nothing Phone 3a Lite 並未搭載完整的 Glyph 燈條，而是改用單顆 LED 通知燈，稱之為「Glyph Light」。這顆 LED 燈支援「Flip to Glyph」功能 (手機面朝下時僅以燈光提示)，可為特定聯絡人或 App 通知保持亮燈，並且作為相機倒數計時器，使用者也可自訂來電時的燈光序列。
此外，機身也保留了 Phone 3 系列標配的多功能實體按鍵「Essential Key」，並且具備 IP54 防塵防水等級。
規格：天璣 7300 Pro、5000mAh 電池、120Hz AMOLED
核心規格方面，Nothing Phone 3a Lite 搭載聯發科天璣 7300 Pro 5G 晶片，Nothing 宣稱其效能優於去年Nothing Phone 2a 採用的天璣 7200，手機內部也配備了液冷散熱系統，記憶體則提供 8GB，搭配 128GB 或 256GB 兩種儲存空間選項。
電池是Nothing Phone 3a Lite 的一大亮點，配備了 5000 mAh 大容量電池。官方數據稱可支援 22 小時 YouTube 播放或 9.5 小時遊戲。充電方面則支援 33W 有線快充，可在約 20 分鐘充至 50%。
顯示部分，採用 6.77 吋柔性 AMOLED 面板，解析度為 1080 x 2392 (387 PPI)，支援 120Hz 自適應更新率與 1000Hz 觸控採樣率。峰值 HDR 亮度可達 3,000 nits，戶外亮度為 1,300 nits。
相機：50MP 主鏡頭領軍三攝系統
相機方面，Nothing Phone 3a Lite 搭載後置三鏡頭系統，包含一顆採用 1/1.57 吋三星感光元件的 50MP 主鏡頭、一顆 8MP 超廣角鏡頭以及一顆微距鏡頭。後置相機支援最高 4K 30 FPS 錄影。前置鏡頭則為 16MP。
軟體：Nothing OS 3.5 與潛在的廣告隱憂
Nothing Phone 3a Lite 出廠預載基於 Android 15 的 Nothing OS 3.5 操作介面，官方承諾將在 2026 上半年升級至 Nothing OS 4.0。
而如同開頭所述，軟體策略可能是潛在的隱憂。Nothing 稍早確認，其未來策略將包含名為「Lock Glimpse」的功能，這是一種輪播鎖定螢幕桌布的功能，其中會包含導向外部內容 (由中國廣告公司博元訊息技術 Boyuan 提供) 的文字連結，形同變相的鎖定螢幕廣告。
儘管 Nothing 表示 Lock Glimpse 在目前的 Nothing OS 4.0 Beta 版中預設為關閉，但未來是否會改變策略仍是未知數。此外，Nothing 也確認將在其手機中預載第三方 App (例如 Instagram)，雖然這是 Android 廠商的普遍做法，但與其標榜的「純淨、無臃腫軟體」理念有所出入。若這些以成本為考量的商業決策持續擴大，可能會影響 Nothing 手機的價值主張。
售價與上市資訊
Nothing Phone 3a Lite 即日起於歐洲透過 Nothing 官網開賣：
• 8GB記憶體 + 128GB儲存容量版本： 249 歐元 / 249 英鎊
• 8GB記憶體 + 256GB儲存容量版本： 279 歐元 / 279 英鎊
至於美國及其他市場 (包含台灣) 的售價與上市計畫，則有待 Nothing 後續公布。
更多Mashdigi.com報導：
Qualcomm攜手中華電信協助教育部Write AI作文輔助系統落地 AI PC，加速裝置端AI教育應用佈局
Razer推出Huntsman V3 Pro 8KHz電競鍵盤，與職業選手共創的極致性能利器
其他人也在看
捍衛普發現金一萬元！ Meta與MyGoPen推短影音教防詐四不原則
即將在 11 月 5 日開始分流登記的普發現金，卻成為詐騙集團的最新話術！Meta 與 MyGoPen 合拍 Reel 短影音，教育民眾掌握「不點擊連結」、「不填輸個資」、「不寄送提款卡」、「不轉傳訊息」等四不原則，同時 Meta 也分享在社群上輕鬆破解「普發現金」詐騙的三大安全工具，包含認明政府粉絲專頁的藍勾勾認證、關閉陌生私訊遠離釣魚連結，與查看廣告主資訊獲取更多資訊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
OpenAI 正醞釀史詩級 IPO？估值或衝擊 1 萬億美元
OpenAI 剛剛完成的企業重組為上市掃清了障礙，而現在根據路透社收到的風聲，一場史詩級的 IPO 似乎已在醞釀當中，OpenAI 最終的估值或將達到 1 萬億美元。Yahoo Tech ・ 11 小時前
OPPO Find X9系列登台！搭載天璣9500與哈蘇長焦鏡 售價與亮點一次看
全球旗艦手機市場進入「AI＋影像」的整合新時代。OPPO Find X9在中國發表引發熱議後，今（30）日正式引進台灣，一次推出Find X9 Pro與Find X9兩款機型，售價28,990元起。新機上市後，預期將再推升高階占比，目標較前代Find X8系列成長50%以上。為什麼OPPO要全力攻占800美元以上高階段位？OPPO台灣總經理劉金指出，今年前3......風傳媒 ・ 7 小時前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
從微軟到蘋果全球大廠搶進自然碳匯 元杉森林提供本土新植造林解方
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 亞太區第一個再生能源暨碳市場資訊平台RECCESSARY，今（30）日舉辦「碳權與新能源戰略高峰論壇」，元杉森林自然資源公司總經理胡惠雲應邀分享「碳權藍海：解鎖自然碳匯價值與潛力」強調，微軟、蘋果等大廠搶進植樹造林，自然碳匯已是國際趨勢，不僅是環境永續，背後還代表著提早準備的企業策略和遠見。 胡惠雲表示，今年3月微軟...匯流新聞網 ・ 11 小時前
OpenAI Sora應用程式正式登陸台灣 你必須知道的10件事
OpenAI 今（30）日正式在台灣推出 Sora 應用程式，讓台灣成為亞洲最早能體驗 OpenAI 新一代 AI 影音創作技術的市場之一。台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，OpenAI 非常期待能支持下一波由台灣創作者所帶動的故事創作浪潮。此次同步推出的地區還包括泰國與越南。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
《VR快打5 R.E.V.O. World Stage》正式發布，30週年紀念版套組內容一次看
SEGA股份有限公司宣布，PlayStation5／Xbox Series X|S／PC（Steam）專用遊戲軟體《Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage》已在今日（10月30日，週四）正式發布。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
Find X9系列主攻攝影 realme 15夜拍AI神器
OPPO Find X9系列新機主打高畫素攝影功能，相機畫素高達2億(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 2 小時前
獨／《英雄聯盟》世界賽TES淘汰LEC最後希望G2！Hans Sama感到遺憾，揭選角與出裝背後思路
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果雖然 G2 拿下第二局比賽扳平比數，也祭出了打野埃爾文、中路星朵拉等特別選角，但最後還是不敵 TES 遭到淘汰，結束 LEC 賽區這次世界大賽的征程，也確定四強又只有 LPL、LCK 兩大強權賽區了。賽後 G2 下路 Hans Sama 也與 Yahoo奇摩遊戲電競分享，表示的確感到遺憾，但他也為他們這一年來的努力而自豪，並且也與我們分享，今天他的達瑞文出裝思路。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
《Once Human》聯動《幻獸帕魯》，將人氣帕魯角色納入隊伍永久相伴免費使用
由 Starry Studio 打造，龍邑遊戲代理的超自然開放世界末日生存遊戲《Once Human》今（30）日宣布與《幻獸帕魯》的聯動活動正式上線！人氣帕魯、新地圖、新功能強勢來襲，為異變世界帶來更多意外發展！主打生存、捕獲、守護的全新劇本「非正常收容」同步實裝，超越者將能發揮無限創意，成為世界的造物主！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
萬聖節童趣繽紛街頭 竹山警寓教於樂守護學童婦幼、交通安全
學齡孩童是國家未來的主人翁，正確的法律觀念與品德需要從小扎根，為推廣法治教育，讓學童更認識警察工作，建立孩童基本法治素養，萬聖節腳步將近，竹山鎮街頭洋溢濃濃節慶氛圍，近日竹山學童至竹山警分局突襲「不給糖就搗蛋」。竹山警察分局藉由此次活動，向學童們介紹相關反詐、婦幼、交通安全等法律知識，並由竹山派出所員警以「糖果守門員」身分現身，讓學童更認識警察工作，對於正確交通觀念、婦幼安全及反詐意識能更加熟悉。藉此宣導，在學童心中種下懂法、守法的種子，讓學童將正確的法治觀念帶回家告訴家人，達到間接宣導的效果。竹山警察分局表示，以寓教於樂方式宣導相關政令，不僅能更有效果的傳遞正確觀念，也能讓學童在需要幫助時，能夠坦然尋求警察的支援與保護，並提升對交通婦幼反詐騙的認識，拉近警察與學童間的距 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
羅志祥驚爆「投資慘賠大筆金額」 怒與對方絕交：學到一課
羅志祥今（30）日出席閩南語新單曲〈做伙〉MV特映會，他在劇飾演慘遭詐騙的底層打工族，問起現實生活有沒有被騙過錢的經驗？他表示自己從不借別人錢，除非對方是家裡急用，曾有朋友為了母親生病向他借50萬，他事後也沒有向對方討回。但提到投資，他坦言曾聽信友人的話慘賠一大筆錢，但事後就和對方不再來往。鏡報 ・ 9 小時前
華碩攜手關渡宮導入智慧點燈 科技加持祈福更貼心
【記者趙筱文／東京報導】重陽節將至，華碩於台北市關渡宮藥師殿導入「靈光e現」智慧點燈系統，結合LED燈牆與線上管理平台，讓信眾能更便利地替家中長輩祈福，也協助廟方提升營運效率，展現科技融入宗教文化的新樣貌。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！
但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。...styletc ・ 19 小時前
萬聖節限定開吃！餐酒館到手搖飲都玩出新花樣，暗黑魔法調酒、跳跳糖手搖飲全登場！
奧比酩 ALBE MING｜無國界料理餐酒館今年八月全新開幕的奧比酩，以「日咖 × 午點 × 晚食 × 夜酒」為核心概念，打造北高雄最具話題性的全天餐飲空間。由米其林餐盤主廚—曾勵翔 領軍，揉合亞洲創意與異國風味，提供義大利麵、披薩與創意料理等豐富選擇。人氣餐點包括「義式慢燉...styletc ・ 17 小時前
為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！
《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
BTS柾國炸裂腹肌開大絕、粉絲嗨翻！JENNIE化身暗黑女神，全場都淪陷
BTS Jung Kook柾國亮相全新Calvin Klein、大秀性感腹肌BTS成員Jung Kook柾國、大秀完美精實腹肌，再度帥出新高度！最新登場的丹寧形象廣告一出，性感與自信直接炸裂螢幕，引起網友全體暴動，標準的穿衣顯瘦、脫衣有肉～他以一身全丹寧造型亮相，帥氣又性感，像是從90年代偶像...styletc ・ 20 小時前
「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中
「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中EBC東森新聞 ・ 12 小時前
是潔癖？還是強迫症？精神科醫師解析差異
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：愛乾淨沒有錯，但怎樣算是「過份的愛乾淨」？／本報資料照片 有些人愛乾淨到讓人佩服，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔好醫師新聞網 ・ 19 小時前
餐廳投資變詐騙 成東鎰自背台幣上千萬債務
韓星成東鎰堪稱「韓劇公務員」，戲劇作品一部接一部，最新在《颱風商社》飾演李俊昊的父親。近日他在綜藝《帶著輪子的家》節目中坦言，過去曾因信任朋友投資一間170坪的排骨燒肉店，投入資金約 5 億韓元（折合當時匯率約台幣1,400萬元），甚至為了籌措資金還向親友借貸，最終竟遭受詐騙，讓他背負龐大債務，也揭示了他曾面臨的經濟困境。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前