在先前因諸多狀況延後遊戲上市日期後，Rockstar母公司Take-Two Interactive終於在稍早進行的2026財年第三季財報會議證實，《俠盜獵車手6》 (GTA 6)將會在今年11月19日正式推出，並且將登上PlayStation 5與Xbox Series X|S平台。

官宣四週年終於定檔！《俠盜獵車手6》終於確認將在今年11/19正式發售

從2022年被人公布早期開發內容影片，到後來在2023年底正式宣布將推出《俠盜獵車手6》消息，一直到近年因需要更多時間作準備與調整，加上公司內部問題，導致遊戲正式推出時間一再延後，Rockstar至今實際上僅釋出兩則關於遊戲新作的宣傳影片。

從洩漏到定檔：坎坷的四年之路

回顧這四年，《俠盜獵車手6》的開發之路充滿戲劇性。2022年9月，一場大規模的駭客洩漏事件讓外界提前窺見了遊戲的早期開發畫面，確認了本作將回歸「罪惡城市」 (Vice City)，並且包含男女雙主角的設定。

隨後，Rockstar於2023年12月公布首支預告片 (顯然是因洩漏而被迫提早釋出)。而在2025年5月釋出的第二支預告片中，官方進一步揭露了主角Jason Duval與Lucia Caminos因搶劫失風而捲入陰謀的故事細節。

發售日期也經歷了多次調整：從最初規劃的2025年秋季，變成延後至2026年5月，最終終於定檔於今年11月19日。

Take-Two Interactive執行長：「我們早餐都吃紅肉」

雖然《俠盜獵車手6》本身已經具備驚人熱度，外界好奇Rockstar是否還需要大費周章進行宣傳？在面對分析師提問Rockstar是否會「坐享其成」時，Take-Two Interactive執行長Strauss Zelnick表示：「情況恰恰相反。你面對的是一個你認識了17年的團隊，我們這行的人，早餐都是吃紅肉的 (意指不是吃素)」。

這句充滿侵略性的比喻，暗示Rockstar將採取極具攻擊性與活力的行銷策略。Strauss Zelnick預告，從今年夏天開始，行銷活動將會全面升溫，並且承諾Rockstar 的行銷團隊將帶來令消費者「震驚」的創意表現。

預估首年營收破30億美元

市場對於《俠盜獵車手6》的商業表現寄予厚望，預測該遊戲在發售第一年內將能賣出4000萬套，並且創造超過30億美元的營收。

此外，Take-Two Interactive也澄清了部分傳聞：

• 遊戲不會是數位版獨佔 (Digital-exclusive)。

• 遊戲內不包含生成式AI (Generative AI)內容。

• 《GTA Online》將在新作推出後繼續營運。

此外，Take-Two Interactive更強調《俠盜獵車手》系列遊戲成為娛樂界最成功、最具代表性與最受好評的品牌之一，目前《俠盜獵車手》系列遊戲已經在全球銷量累積接近4.65億套。

而《俠盜獵車手6》第一支在2023年12月釋出的預告影片，打破YouTube平台非音樂影片首發觀看次數最高紀錄，在24小時內的觀看次數超過9300萬人次，而在2025年5月釋出的第二支影片，更在24小時內於跨平台累積超過4.75億觀看次數。

