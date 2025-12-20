OnePlus 15R搭載Snapdragon 8 Gen 5處理器、165Hz電競級螢幕與7400mAh電池，但犧牲相機規格？

上個月發表旗艦手機OnePlus 15之後，OnePlus (一加)再次宣布推出價格更親民的「輕旗艦」兄弟機OnePlus 15R。

OnePlus 15R搭載 Snapdragon 8 Gen 5處理器 、165Hz電競級螢幕與7400mAh電池，但犧牲相機規格？

外觀與螢幕：薄荷綠真香，螢幕更大更亮

OnePlus 15R延續OnePlus 15設計，整體外觀變化不大，但額外加入更引人注目的薄荷微風 (Mint Breeze) 配色。

螢幕方面，OnePlus 15R採用比OnePlus 15稍大的6.83吋OLED顯示面板，同樣支援高達1800 nits的峰值亮度與165Hz畫面更新率。此外，防水等級也同步升級至IP69K，意味能抵擋高溫高壓水柱的沖刷。

效能與電力：Snapdragon 8 Gen 5處理器、電池大到不講理

OnePlus 15R是北美市場首款搭載高通Snapdragon 8 Gen 5處理器的手機，雖然相比OnePlus 15搭載的Snapdragon 8 Gen 5 Elite效能略低，但仍可順利運作《原神》或《英雄聯盟：激鬥峽谷》等主流遊戲。

而OnePlus 15R塞進了一顆7400mAh容量的超大電池，搭配55W SUPERVOOC快充，不到一小時就能將手機電池充滿。

相機相對精簡

跟OnePlus 15比較，OnePlus 15R直接移除一顆長焦鏡頭，只剩下5000萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，而且感光元件似乎沿用了去年的舊規格。

雖然前置鏡頭升級到3200萬畫素規格，並且加入自動對焦，但主相機於光線複雜或陰影處的細節表現可能仍有不足。

上市資訊

建議售價方面，OnePlus 15R將以629英鎊起跳價格銷售，分別提供木炭黑與薄荷微風兩款配色，搭載12GB記憶體，區分256GB或512GB儲存容量。

