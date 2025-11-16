壹號本 (OneXPlayer)為其即將推出的新款頂級Windows遊戲掌機「OneXFly Apex」，正式在Indiegogo平台展開募資。此款掌機鎖定追求極致效能的高階市場，其設定1399美元 (約新台幣44900元)起跳的建議售價，幾乎等同一台中階客製化PC。

OneXPlayer OneXFly Apex頂級遊戲掌機，採Ryzen AI Max+ 395處理器、85Wh外接電池與可選液冷

OneXFly Apex不僅導入AMD Ryzen AI Max+ 395處理器、最高配置128GB容量記憶體等高階規格，更以獨特的85Wh外接可插拔電池與可選配的液冷散熱模組，試圖在已趨飽和的掌機市場中做出差異化。

85Wh可插拔外接電池

OneXFly Apex最大的亮點之一，是其高達85Wh的外接電池設計。雖然OneXPlayer尚未公布具體遊玩時長，但此容量已遠超目前市面上多數掌機的內建電池。

OneXPlayer OneXFly Apex頂級遊戲掌機，採Ryzen AI Max+ 395處理器、85Wh外接電池與可選液冷

其設計支援快速插拔 (備用電池需另購)，讓玩家在電力耗盡時可立即更換，或是在電池電量不足時，直接連接電源線繼續遊玩。

AMD Ryzen AI Max+ 395處理器、最高128GB記憶體

在核心規格方面，OneXFly Apex採用Windows作業系統，硬體最高可選配AMD Ryzen AI Max+ 395處理器，以及高達128GB容量記憶體。

儲存方面，內建最高4TB儲存空間，並且可透過mini SSD插槽與micro SD記憶卡插槽進一步擴展4TB容量，實現總計最高8TB的儲存配置。

可選配液冷模組、無漂移霍爾搖桿

為應對高階晶片在掌機小體積內運作所帶來的散熱壓力，OneXPlayer此次獨特地提供了可選配的液冷散熱模組 (需額外支付60美元)。

OneXPlayer OneXFly Apex頂級遊戲掌機，採Ryzen AI Max+ 395處理器、85Wh外接電池與可選液冷

為使其高昂售價更具說服力，掌機在操控元件上也導入了高階配置，包含號稱永不漂移 (stick drift) 的無接觸電容式搖桿 (non-contact capacitive joysticks)，以及支援長短行程切換的霍爾扳機 (Hall triggers)。

上市資訊

OneXFly Apex在Indiegogo平台上的募資活動在啟動後反響熱烈，不到2分鐘便達成了10萬港元 (約12850美元) 的初始目標。

目前OneXPlayer提供四種不同配置，售價從1399美元至2299美元 (約新台幣73800元) 不等，預計將於2026年1月開始出貨。

