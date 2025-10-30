繼日前於中國市場發表後，OPPO台灣今日 (10/30)宣布將引進全新Find X9系列旗艦手機，包含Find X9 Pro與Find X9兩款機型，並且揭曉台灣市場實際售價與規格。

OPPO Find X9系列正式登台，Find X9 Pro導入2億畫素哈蘇長焦、哈蘇專業增距鏡套裝同步引進

工藝革新：1.15mm 極窄邊框、7500mAh 超大電池

Find X9 系列在機身設計上也大幅革新，採用方形極簡鏡頭模組，並在纖薄機身中導入 OPPO 獨家矽碳負極電池技術與全新堆疊設計，使電量較前代大幅提升：

• Find X9 Pro： 搭載 7500mAh 電池 (6.78 吋螢幕)

• Find X9： 搭載 7025mAh 電池 (6.59 吋螢幕)

兩款機型均支援 80W SUPERVOOC 有線快充與 50W AIRVOOC 無線快E充。

螢幕方面，兩機均採用 1.15mm 極窄四等邊設計，螢幕佔比最高達 95.5%，支援 120Hz 更新率、3600 nits 峰值亮度，並搭載 3840Hz 超高頻 PWM 調光技術，通過德國萊茵 TÜV 智慧護眼認證。

核心效能：天璣9500搭配OPPO潮汐引擎

Find X9 系列全面導入聯發科迄今最強的旗艦晶片天璣 9500，採用台積電第三代 3 奈米製程，並搭載最新的全大核 CPU 架構。同時，這也是業界首款支援 4 通道 UFS 4.1 快閃記憶體架構的系統單晶片，號稱讀寫速度提升 100%。

AI 方面，天璣 9500 整合了聯發科全新雙 AI 處理器 NPU 990，算力較上一代翻倍。搭配雙方聯合調校的「OPPO 潮汐引擎」，透過重構系統底層架構、智慧調節快取，為效能、影像運算與 AI 表現奠定基礎。

影像升級：2 億畫素長焦、LYT-828 感光元件、哈蘇增距鏡

影像系統是 Find X9 Pro 此次升級的重點，帶來全焦段哈蘇影像體驗：

• Find X9 Pro：

2 億畫素哈蘇長焦鏡頭 (OPPO 首款)： 採用 f/2.1 大光圈，支援多幀算法融合，裁切放大後依然清晰，並支援最近 10 公分長焦微距。

5000萬畫素Ultra XDR 主鏡頭： 採用 OPPO 與 Sony 聯合訂製的 LYT-828 感光元件，強調更大進光量。

5000萬畫素超廣角鏡頭。

• Find X9：

採用全 5000 萬畫素鏡頭配置。

主鏡頭延續上一代 Pro 等級，採用 Sony LYT-808 感光元件，影像實力仍挑戰市面 Pro 機型。

全系列皆導入 OPPO 首創的「分區色溫感知技術」，能對圖像進行 48 區處理，精準還原複雜光源下的色彩與膚色。

錄影方面，Pro 機型的主鏡頭與長焦鏡頭更支援 4K 120fps 杜比視界 (Dolby Vision) 拍攝。

為進一步強化長焦能力，OPPO 與哈蘇聯合研發了「專業增距鏡套裝」，搭配 Find X9 Pro 可實現 10 倍光學變焦、50 倍影片變焦、200 倍數位變焦。

ColorOS 16 登場，強化 AI 智慧功能

Find X9 系列將預載全新 ColorOS 16，持續優化系統流暢度並導入多項 AI 新功能：

• 一鍵閃記 & AI 記憶倉： 可智慧識別螢幕內容並歸檔至 AI 記憶倉，自動生成重點摘要，後續也能透過記憶顧問及 Gemini 調閱內容。

• AI 人像補光： 針對曝光不足的人像相片進行優化。

• AI 錄音： 自動生成錄音摘要與標題。

上市資訊、優惠活動、新竹巨城店開幕

• Find X9 Pro (16GB+512GB)：

顏色：霜月白、曜鈦灰

建議售價：新台幣38990元

• Find X9 (12GB+256GB)：

顏色：鈦銀、赤月、玄黑

建議售價：新台幣28990元

• OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝：

建議售價：新台幣6990元 (體驗店、網路商店限量販售)

Find X9 系列即日起於 OPPO 體驗店、OPPO 網路商店及指定電商平台率先開賣；11 月 1 日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等全通路開賣。

為宣傳上市，OPPO 祭出購機最高享破三萬大禮包回饋，並將於上市首兩週末 (11/1-2、11/8-9) 邀請李晧禎、南珉貞、安芝儇、金娜妍等四大啦啦隊女神，於 OPPO 台北三創體驗店舉辦活動。

此外，Find X9 系列也將作為「呼叫音樂節」(11/1-2) 官方指定拍照手機。

OPPO 同時宣布將拓展全台版圖，「OPPO 新竹巨城體驗店」將於 11 月 1 日盛大開幕，並且配合新機上市推出開幕加碼禮。

