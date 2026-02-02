性能小旋風再升級！Redmi Turbo 5系列發表：搭載天璣8500-Ultra、首度推出Max大電量版本

小米旗下主打「新生代性能旗艦」的Redmi Turbo系列，今日 (1/29) 正式在中國市場推出全新 Redmi Turbo 5系列。延續前代「打破中階性能天花板」的定位，這次不僅換上聯發科天璣8500-Ultra處理器，更首度新增主打超大電量的Redmi Turbo 5 Max版本，試圖在人民幣2000元價位帶 (約新台幣8800元)築起難以跨越的性價比高牆。

Redmi Turbo 5：天璣8500-Ultra處理器、1.5K螢幕

做為系列的標準版，Redmi Turbo 5核心搭載天璣8500-Ultra處理器，對於《原神》或《崩壞：星穹鐵道》等高負載遊戲來說綽綽有餘。

正面採用一塊6.59吋的1.5K解析度OLED柔性螢幕，支援144Hz畫面更新率與2160Hz瞬時觸控採樣率，顯然是為了電競玩家量身打造。散熱部分則升級為「3D冰封循環冷泵」設計，標榜散熱面積提升30%。

續航方面，Redmi Turbo 5配置7560mAh小米金沙江電池，支援100W小米澎湃秒充。影像系統則維持實用導向，搭載5000萬畫素、Sony IMX882感光元件設計的廣角鏡頭 (支援OIS光學防震)，另外搭配800萬畫素超廣角鏡頭。

Redmi Turbo 5建議售價為人民幣1999元起跳 (約新台幣8800元)。

Redmi Turbo 5 Max：7000mAh巨獸降臨

這次最受矚目的新成員Redmi Turbo 5 Max，顧名思義就是「大」，處理器則換成天璣9500s，並且將螢幕放大至6.8吋，並且塞入了一顆驚人的9000mAh超大容量金沙江電池，更支援100W秒充技術。

為了塞進這麼大的電池，Turbo 5 Max的機身厚度稍微增加至8.4mm，但重量控制在215公克左右。這款機型明顯是鎖定重度遊戲玩家與外送、業務等需要長時間續航的族群。

Redmi Turbo 5 Max建議售價為人民幣2199元起跳 (約新台幣9700元)。

平板、耳機與智慧家電同步登場

除了手機，Redmi這次也更新了平板與穿戴產品線：

• REDMI Pad 2 Pro：搭載聯發科天璣9400處理器，配備12.1吋、2.5K解析度與144Hz畫面更新率設計的LCD螢幕，主打「最親民的遊戲平板」，建議售價為人民幣1799元起跳。

• REDMI Buds 8 Pro：支援52dB深海降噪與LHDC 6.0高解析音訊技術，單次續航可達10小時，建議售價為人民幣399元。

在米家生態系部分，則推出了米家變頻淨化除濕機Max，主打60L/D的工業級除濕力與HEPA濾網空氣淨化功能，以及米家口袋照片印表機Pro紀念禮盒，內含專屬相紙與磁吸相框，瞄準送禮市場。

