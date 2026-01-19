Razer日前宣布與K-POP天團BLACKPINK合作，推出全新「BLACKPINK x Razer」聯名系列週邊消息後，確認此系列將於1月21日在香港舉辦的BLACKPINK World Tour 快閃店首度亮相，並且計畫於2026年第二季正式在全球市場上市 (加拿大與日本除外)。

粉色信仰降臨！Razer攜手BLACKPINK合作聯名電競周邊將於香港快閃店率先亮相

這次合作以「Play in Pink」為核心概念，靈感源自BLACKPINK目前正在進行的World Tour 世界巡演，將其標誌性的黑粉美學注入Razer的高效能設備中。

全套武裝：從鍵盤到電競椅的粉色衝擊

此次聯名系列涵蓋了鍵盤、滑鼠、鼠墊與電競椅，選用的多為Razer旗下經過市場驗證的經典型號，並且換上BLACKPINK專屬的視覺設計。

• Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition：這款鍵盤採用80% (TKL) 配置，搭載Razer獨家「段落式機械薄膜按鍵軸」 (Mecha-Membrane)。這項技術結合機械軸的清脆手感與薄膜鍵盤的舒適緩衝，非常適合需要大量打字或長時間遊戲的玩家。外觀上自然少不了RGB燈效與BLACKPINK的經典配色點綴。

• Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition：作為Razer史上最長青的滑鼠系列，DeathAdder (煉獄奎蛇)的人體工學設計已無需多言。這款聯名版保留耐用的機械式按鍵軸與可自定義按鍵，並且注入時尚的黑粉靈魂，讓這款經典滑鼠成為桌面上最搶眼的焦點。

• Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition：為了搭配滑鼠，Razer也推出中型尺寸的Gigantus V2聯名鼠墊。採用微織紋表面設計，兼顧速度與操控性，並且印有標誌性的亮眼風格設計。

• Razer Enki X – BLACKPINK Edition：針對長時間「作戰」的需求，聯名款電競椅選用主打全天候舒適的Enki X。設計上採用經典的黑粉雙色拼接，無論是馬拉松式追劇、看演唱會直播還是遊玩遊戲，都能提供穩固的支撐 。

香港首發，全球第二季跟進

對於死忠的BLINKs來說，最快能見到實品的機會就在香港。Razer表示，該聯名款系列將於1月21日在香港的BLACKPINK World Tour 快閃店全球首發，現場還將設置以巡演為靈感的沉浸式展示空間與打卡區。至於台灣與其他地區的粉絲，則需等到2026年第二季才能入手。

