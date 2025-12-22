Razer繼皮卡丘、Hello Kitty之後，稍早更宣布與BLACKPINK展開重量級跨界合作。這次聯名將打破Razer傳統的黑綠印象，將BLACKPINK標誌性的粉紅美學注入電競周邊，並且配合即將展開的《DEADLINE》世界巡迴演唱會，在電競圈掀起一股粉紅風暴。

粉紅勢力來襲！Razer攜手BLACKPINK打造聯名電競裝備，搶搭全新世巡《DEADLINE》熱潮

當電競遇上K-Pop：「Pink is the new black」

根據官方釋出資訊，這次合作以「Pink is the new black」為主題，靈感源自BLACKPINK無畏且引領潮流的風格。Razer強調，這不僅僅是一組電競裝備，更是一種跳脫既有框架的全新詮釋。

雖然目前尚未公開完整的產品清單，但預期將會有一系列限量版的鍵盤、滑鼠、耳機等周邊，完美融合Razer的極致性能與BLACKPINK時尚元素。Razer全球生活風格事業部主管Addie Tan表示：「遊戲與音樂是當代青年文化中最具影響力的兩大力量。此次合作不只止於產品，更是定義一種彰顯熱情與獨特個性的全新生活方式」。

配合全新世巡《DEADLINE》，香港將設快閃店

這波聯名的時間點選得相當精準，BLACKPINK睽違兩年八個月後剛推出全新數位單曲《JUMP》，並且即將啟動名為《DEADLINE》的全新世界巡迴演唱會。

為了響應巡演熱潮，Razer也預告將在香港Pop-Up Store推出限定的粉絲互動活動。這意味著粉絲不只能在網路上搶購，還有機會在線下體驗這些「又帥又美」的聯名裝備。

分析觀點：瞄準「BLINK」強大消費力，Razer擴圈之作

筆者認為，Razer過去雖然就已推出過粉色的「粉晶」 (Quartz)系列產品，並且成功開拓女性玩家市場，但這次直接找上BLACKPINK，等級完全不可同日而語。

BLACKPINK擁有全球最強大的粉絲動員力之一 (官方YouTube訂閱近億)，團隊成員本身更是時尚指標。對Razer來說，這不僅是為了賣鍵盤滑鼠，更是一次將品牌形象從「硬核電競」轉化為「流行潮牌」的關鍵操作。

參考過去BLACKPINK聯名商品 (如星巴克、OREO)的搶購盛況，這波Razer x BLACKPINK的聯名周邊，預期將會引發不少非傳統電競玩家的搶購潮。對於那些想在遊戲中展現「Blink」身份的粉絲來說，荷包可能要準備失血了。

