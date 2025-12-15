掃地機器人鼻祖殞落！iRobot宣布破產、由代工廠「衫川機器人」接手
曾經定義「掃地機器人」這個產品類別，讓Roomba成為吸塵機器人代名詞的美國老字號品牌iRobot，終究還是敵不過市場的殘酷競爭。
iRobot稍早宣布申請破產保護，並且與其主要的長期代工合作夥伴、同時也是債權人的深圳衫川機器人 (Shenzhen Silver Star Intelligent Technology)及其香港子公司Santrum達成收購協議。
這家曾經叱吒風雲的美國科技公司，預計在2026年2月啟動破產重整程序後，正式下市並成為衫川機器人旗下的全資子公司。
亞馬遜收購案破局成最後一根稻草
回顧iRobot的衰退之路，2024年初與亞馬遜的收購案告吹，無疑是推倒這座大廈的關鍵骨牌。
早在2022年，亞馬遜看準iRobot在居家地圖繪製與智慧家庭生態系的潛力，宣布以17億美元高價收購iRobot。當時這被視為iRobot的救命索，能依靠亞馬遜龐大的生態系與資金與新興對手抗衡。
不過，這筆交易隨即面臨美國聯邦交易委員會、歐盟委員會 (European Commission) 嚴格的反壟斷審查，監管機構擔憂亞馬遜可能會在電商平台上偏袒自家產品，或是利用iRobot收集用戶居家數據壟斷市場。
最終在2024年，雙方宣布因無法通過監管審查而終止交易。失去了亞馬遜的資金挹注，iRobot被迫進行大規模裁員，執行長Colin Angle辭職，公司股價更是一瀉千里，最終走到了今日破產出售的局面。
歷史重演：宛如日本家電品牌的黃昏
iRobot的際遇，不禁讓人聯想到2000年代前後日本白色家電品牌的命運。
當年日本品牌掌握了技術與品牌優勢，但隨著白色家電技術門檻降低、產品生命週期長，為了降低成本紛紛轉向中國代工。隨後中國供應鏈 (如海爾、美的等)在吸收相關技術與製造經驗，轉而成立自家品牌，以更具競爭力的價格與不輸大廠的品質反攻市場。
最終，許多日本品牌如Toshiba的白電部門賣給美的、夏普則出售給鴻海，甚至部分品牌選擇退出或對外出售。
掃地機器人產業正經歷完全相同的劇本。iRobot創立於1990年，在2000年代初期幾乎是市場的唯一選擇。但進入2020年後，以石頭科技 (Roborock)、科沃斯 (Ecovacs)、追覓 (Dreame) 為首的中國品牌，不僅在價格上殺紅了眼，更在技術創新上 (如雷射導航LiDAR、自動集塵/洗拖布基站、機械臂等)全面超車。
反觀iRobot，長期堅持視覺導航 (vSLAM) 路線，在避障與路徑規劃的效率上逐漸落後，且產品更新迭代速度遠不及中國對手，導致市占率節節敗退。
衫川機器人接手，iRobot品牌何去何從？
此次接手的深圳衫川機器人，本身就是iRobot的長期代工廠 (ODM)，同時也為多家知名品牌提供設計與製造服務。透過這次「債轉股」式的收購，衫川將獲得iRobot累積多年的專利技術、品牌商標以及全球銷售通路。
官方聲明指出，此策略交易將使iRobot能持續為全球消費者提供產品。但在成為代工廠的子公司後，iRobot是否還能維持過往的高階品牌形象，亦或是淪為貼牌產品的「外殼」，仍有待觀察。
分析觀點：硬體紅海中的「軟」肋
筆者認為，iRobot的殞落證明了在消費性電子領域，單靠「先發優勢」與「品牌情懷」已不足以生存。
iRobot雖然擁有強大的軟體與清潔演算法專利，但在硬體功能的軍備競賽中（如全能基站、熱水洗拖布）反應過慢。當掃地機器人從「吸塵器」進化為「地面清潔機器人」時，iRobot 沒能跟上這波浪潮。
如果當年亞馬遜成功收購，或許iRobot還能轉型為智慧家庭的數據入口，但在獨立經營的情況下，面對供應鏈垂直整合能力極強的中國對手，iRobot的利潤空間早已被壓縮殆盡。如今由代工廠逆向收購，也算是這個硬體紅海市場發展下的必然結局了。
