Google稍早釋出了一段官方預告影片，正式確認旗下新款中階手機Pixel 10a的存在，並且宣佈將於2月18日開放預購。雖然官方尚未公開詳細規格，但從影片中展示的藍色機型來看，其外觀設計與前代Pixel 9a幾乎難以區分，更標榜其為迄今最耐用的Pixel A系列手機。

Pixel 10a來了！Google預告2/18開放預購，外觀似乎沒變、強調「更有料」

外觀延續前代？

在Google釋出的短片中，Pixel 10a在多彩的背景中舞動，展示了一款藍色的機身配色。單從視覺上判斷，這一代的外型設計語言似乎沒有太大的變動，基本上延續Pixel系列一貫的風格，甚至與Pixel 9a極為相似。

廣告 廣告

Pixel 10a來了！Google預告2/18開放預購，外觀似乎沒變、強調「更有料」

不過，Google也在影片中埋下一個耐人尋味的標語：「A phone with more in store, in store soon」 (一支更有料的手機，即將上架)。這似乎是在向Pixel粉絲保證，儘管外觀看似沒變，但內在將會有「實質性」的升級，而這部份預期會是將Pixel 10諸多AI應用功能下放。

傳聞規格：電量升級是亮點

雖然Google對規格保密到家，但根據目前的網路爆料指出，Pixel 10a的硬體配置可能屬於「微幅升級」：

• 螢幕：預計搭載6.285吋顯示螢幕。

• 相機：維持雙鏡頭配置，包含4800萬畫素廣角鏡頭與1300萬畫素超廣角鏡頭。

• 電池：可能升級至5100mAh，這或許是硬體上最有感的變化。

目前消費者已經可透過Google Pixel官網註冊以獲取更多最新資訊，而台灣官網也已經開放在Google Store進行訂閱，在2月13日下午3點59分 (台灣標準時間) 前完成註冊即可獲得專屬優惠，並且能在購買Pixel 10a時使用。

更多Mashdigi.com報導：

官宣四週年終於定檔！《俠盜獵車手6》終於確認將在今年11/19正式發售

挑戰HBM地位？Intel攜手SoftBank子公司SAIMEMORY開發「Z-Angle Memory」，預計2030年商用

告別「預覽版」標籤！蘋果支援App導入更強AI助理，能幫你「診斷」手機健康度