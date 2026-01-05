Plaud NotePin S AI錄音穿戴裝置登場！改回「實體按鍵」、支援一鍵標記重點

繼2024年推出引發話題的AI錄音穿戴裝置後，Plaud在今年的CES 2026展會上宣布推出小改款新品——NotePin S。

Plaud NotePin S AI 錄音穿戴裝置登場！改回「實體按鍵」、支援一鍵標記重點

這款產品在外型上延續了前代的膠囊狀設計，但針對操作體驗進行了「有感」改良：它捨棄了原本的無按鍵設計，加回了一顆實體按鍵，試圖解決使用者在操作上的痛點，並且強化AI筆記的精準度。

配色方面，NotePin S提供黑色、銀色與紫色款式選擇。

告別「擠壓」，實體按鍵回歸

前一代NotePin採用的是「擠壓」 (Squeeze)機身的方式來觸發錄音功能，雖然科技感十足，但在實際使用上偶爾會有誤觸或觸發不明確的問題。

新款NotePin S在機身加入了一顆凹槽設計的實體按鍵，讓操作邏輯變得更直觀：使用者只需長按即可開始錄音。

此外，這顆按鍵還新增「一鍵標記」 (Press to highlight)功能。在錄音過程中，若聽到重點對話，只要按一下按鍵，系統就會標記該時間點，讓後端的AI模型在生成摘要時，知道這段內容需要被優先強調與分析。

規格持平，穿戴方式依舊多元

在硬體規格方面，NotePin S與前代差異不大。機身重量維持在極輕巧的0.6盎司 (約17公克)，同樣內建雙麥克風陣列。官方標示的有效收音範圍約為9.8英尺 (約3公尺)，這意味比較適合近距離採訪、交談錄音，若是在大型演講廳，或是距離較遠的情況，可能得斟酌一下收音效果。

配件生態系依然是Plaud的強項，NotePin S支援多種穿戴形式，包括磁吸胸針、掛繩、手環或夾扣，讓使用者能根據場合自由切換。

售價資訊：Plaud NotePin S目前已於官網及亞馬遜電商通路正式開賣，建議售價為179美元 (約台幣5800元)。

