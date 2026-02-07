後鏡頭旁自帶「補妝鏡」！realme 16 5G越南發表：塞入7000mAh電池卻僅有183公克重

realme稍早在越南舉辦發表會，除了推出Pro版本外，同步亮相的標準版realme 16 5G更具話題性。這款新機不僅搭載聯發科天璣6400 Turbo處理器，更在僅有183公克重的輕盈機身中塞入了7000mAh超大容量電池。而最吸睛的設計是在機身背面相機模組上的實體圓形自拍鏡。

realme預期也會在台灣市場推出realme 16 5G，但具體細節還是要等realme後續公布。

復古創新：用「鏡子」輔助主鏡頭自拍

在智慧型手機尚未普及的功能型手機時代，鏡頭旁附帶一個小小的凸面鏡是標配。realme 16 5G似乎致敬了這個設計，在類似iPhone Air的橫向長條相機模組中，嵌入一顆圓形小鏡子。

這讓使用者在想用畫質更好的5000萬畫素、Sony IMX852主相機鏡頭進行自拍或合照時，可以直接透過這面鏡子確認構圖與表情，不需要透過盲拍，也不用依賴昂貴的背螢幕技術。

黑科技電池：7000mAh、機身卻比iPhone輕

另一個讓人驚訝的規格是電池技術。通常搭載6000mAh容量以上電池的手機，重量往往突破200公克。但realme 16 5G卻將機身重量控制在183公克，厚度僅有8.1mm，意味其電池密度技術可能有顯著突破。

此外，realme 16 5G也支援60W有線快充與反向充電，基本上就是一顆能打電話的輕薄行動電源。

IP69K滿血防護與硬體規格

硬體規格方面，realme 16 5G採用6.57吋、Full HD+解析度的AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與高頻PWM調光技術。運算核心則搭載聯發科天璣6400 Turbo，配備6050mm²面積設計的散熱系統，並且搭載realme UI 7.0操作介面。

另外，realme 16 5G更支援IP69K等級的防塵防水 (包含耐高溫高壓水柱沖刷)，使其耐用度直接點滿。

realme 16 Pro 5G同步亮相

除了公布realme 16 5G，realme也在越南市場宣布推出1月初於印度市場揭曉的realme 16 Pro 5G。

realme 16 Pro 5G搭載天璣7300-Max處理器，配備6.8吋AMOLED挖孔螢幕7000mAh大容量電池，以及包含2億畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、與德國萊茵TÜV共同打造的LumaColor IMAGE影像系統。

不過，採用Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4處理器規格，額外加入5000萬畫素潛望式長焦鏡頭的realme 16 Pro+ 5G，則並未在越南市場推出。

