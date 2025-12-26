趕在2026年初，realme稍早確認將於1月6日在印度市場率先推出全新數字系列中階旗艦手機realme 16 Pro系列。隨著發表會日期逼近，官方也逐步釋出關鍵規格，其中包含了驚人的7000mAh超大電池，以及IP69等級的防塵防水能力。

realme 16 Pro系列將於明年1/6發表：搭載7000mAh超大電量與IP69 防水，Pro+款式還有潛望長焦

聯發科天璣7300-Max處理器加持，續航力成最大亮點

根據官方釋出的預熱資訊，標準版realme 16 Pro將搭載聯發科天璣7300-Max 5G處理器，搭配AirFlow VC液冷散熱系統，號稱安兔兔跑分可突破97萬分，在效能與功耗間取得不錯的平衡。

但最引人注目的莫過於電池容量，realme 16 Pro直接塞入了一顆7000mAh的超大容量電池，這在同級距機型中相當罕見，預期能帶來長時間的電力續航表現。

另一方面，realme 16 Pro+則預期採用Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4處理器強化版本，藉此對應更高運算效能。

螢幕、防護全面越級

在顯示部分，新機將配備1.5K解析度的AMOLED 螢幕，支援電競級的144Hz畫面更新率，峰值亮度更來到誇張的6500 nits，確保戶外強光下依然清晰可見。機身防護能力也進一步升級，支援最高等級的IP69防塵防水，意味著能抵禦高溫高壓水柱的沖刷。

配色方面，realme 16 Pro將提供Master Gold (大師金)、Pebble Gray (鵝卵石灰) 與 Orchid Purple (蘭花紫) 三種選擇。

2億畫素主攝標配，Pro+款式獨佔潛望長焦

影像系統一直是realme數字系列的強項，此次推出的realme 16 Pro與高階款realme 16 Pro+均標配2億畫素主相機廣角鏡頭。而為了做出產品區隔，realme 16 Pro+將額外搭載一顆支援3.5倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，滿足遠距拍攝需求。

軟體方面，新機將預載基於Android 16開發的realme UI 7.0，並且深度整合Google Gemini AI技術，提供AI錄音摘要 (AI Recording)、AI構圖大師 (AI Framing Master) 等生成式AI功能。

