realme GT 8 Pro登台！攜手RICOH打造「最強街拍旗艦」、奧斯頓馬丁Aramco F1限量版同步引進

繼日前在中國市場發表，並且在後續推出國際市場版本後，realme宣布在台引進年度旗艦realme GT 8 Pro，同樣主打與RICOH (理光)深度合作的「GR影像系統」，以及與奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名的賽道限量版，試圖以「最強街拍旗艦」之姿，將品牌形象推向新高點。

▲realme宣布在台引進年度旗艦realme GT 8 Pro，同樣主打與RICOH (理光)深度合作的「GR影像系統」

並非單純掛名，而是將RICOH GR「塞進」手機裡

realme GT 8 Pro與RICOH的合作，並非只是單純掛名，而是從光學調校到軟體體驗的深度整合。新機內建GR最經典的人文廣角與特寫視角，並且導入包含「高對比黑白」、「正片」、「負片」在內的五款經典影調模式。

▲realme GT 8 Pro內建GR最經典的人文廣角與特寫視角，並且導入包含「高對比黑白」、「正片」、「負片」在內的五款經典影調模式

另外，為了讓用戶找回「按快門」的悸動，realme更在操作介面還原GR系列相機的快門聲音與震動手感，並且加入「一劃速啟」功能，強調隨手即拍的街頭捕捉能力。硬體方面，則是以2億畫素潛望式長焦鏡頭為核心，搭配抗眩光鍍膜，確保在複雜光源下也能拍出純淨畫面。

▲realme GT 8 Pro

▲主相機模組側邊有RICOH GR字樣

▲在操作介面還原GR系列相機的快門聲音與震動手感，並且加入「一劃速啟」功能，強調隨手即拍的街頭捕捉能力

賽道美學：奧斯頓馬丁Aramco F1限量版

此次登台，realme更額外宣布引進realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款。機身設計以經典的「奧斯頓馬丁綠」呈現，大膽點綴車隊新賽季的「萊姆綠」線條，背蓋更鑲嵌車隊規格的銀翼徽章。這款限量版不僅呼應了內建Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器的極致效能，也透過精密工藝展現出賽車與旗艦手機結合的雙重美學。

▲realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款

▲realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款

▲realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款

▲realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款

規格滿載：7000mAh 大電池與模組化設計

realme GT 8 Pro在硬體配置幾乎採用高階規格：

• 螢幕：6.79吋、2K解析度蒼穹螢幕，支援144Hz畫面更新率與7000nits峰值亮度。

• 電量：採用雙電芯架構的7000mAh超大電池，支援120W有線快充與50W無線閃充。

• 設計：業界首創的可拆換機械式鏡頭模組設計，讓手機也能像玩具一樣更換飾板。

• 相機：與RICOH合作「GR影像系統」，共同打造5000萬畫素GY防眩光主鏡頭，另外也搭載2億潛望長焦鏡頭與5000萬畫素超廣角鏡頭。

• 台灣版本加入eSIM：方便使用者以eSIM使用各類行動上網方案。

▲與RICOH合作「GR影像系統」，共同打造5000萬畫素GY防眩光主鏡頭，另外也搭載2億潛望長焦鏡頭與5000萬畫素超廣角鏡頭

跟中國版本一樣，realme GT 8 Pro台灣市場銷售版本其實也允許使用者透過內附工具將主相機模組外蓋拆卸，並且更換成不同外蓋設計，藉此營造個人風格。不過，基於進貨成本等因素考量，realme在台灣並未單獨提供可交換外蓋配件銷售，目前僅能透過其他管道從中國市場購買，或是自行以3D列印等方式製作可交換外殼。

至於此次引進台灣市場的realme GT 8 Pro奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名款，由於在原廠盒裝內就提供額外的主相機模組外蓋配件，因此可讓使用者自行手動拆卸更換。

▲realme GT 8 Pro台灣市場銷售版本同樣允許使用者透過內附工具將主相機模組外蓋拆卸，並且更換成不同外蓋設計

比較：中國版、國際版與台灣版差異

針對在中國市場推出的realme GT8 Pro、國際市場與台灣市場銷售的realme GT 8 Pro版本差異，筆者整理目前掌握的資訊進行比對分析：

作業系統 realme UI (基於 Android)，內建中國在地服務與 AI 助手，無 GMS。 realme UI (Global)，內建完整 Google Mobile Services (GMS)。 CA (載波聚合) 記憶體/儲存 提供最豐富組合，最高可能有 24GB記憶體 + 1TB儲存容量 的頂規選項。 通常會採精簡規格，主力可能為12GB/16GB記憶體 + 512GB儲存容量。 引進 16GB記憶體 + 512GB儲存容量規格。 特殊版本 奧斯頓馬丁版、一般版配色齊全 (白/綠/藍)。 部分市場可能僅引進一般版，聯名版視地區策略而定。 確認引進奧斯頓馬丁 F1 限量版 AI 功能 整合百度文心一言等中國在地 AI 模型。 整合 Google Gemini 或自家國際版 AI 模型。 與國際版相同，支援繁體中文 AI 應用與 Google 生態系連動。 售價策略 價格最具競爭力 (起售價約人民幣 3999 元)。 因關稅與運費，價格通常高於中國版約 20-30%。 realme GT 8 Pro建議售價為新台幣30990元，奧斯頓馬丁Aramco F1限量版建議售價為新台幣32990元。

台灣版本最大的優勢在於完整的在地售後保固，以及豐富連網頻段支援 (特別是增加700MHz/900MHz等頻段的CA載波聚合組合)，這對於網速體驗至關重要。

此外，本次台灣能爭取到「奧斯頓馬丁限量版」同步上市，實屬難得，對於收藏家或追求獨特性的用戶來說，公司貨顯然是比水貨更有保障的選擇。

▲台灣版本最大的優勢在於完整的在地售後保固，以及豐富連網頻段支援 (特別是增加700MHz/900MHz等頻段的CA載波聚合組合)，同時也爭取「奧斯頓馬丁限量版」同步上市

上市資訊

realme GT 8 Pro在台提供風動白與星馳藍兩款配色，建議售價為新台幣30990元。而奧斯頓馬丁Aramco F1限量版除了以realme GT 8 Pro為基礎，同樣具備與RICOH合作的「GR影像系統」，外觀更以「奧斯頓馬丁綠」為主色，點綴萊姆綠線條與賽車級金屬漆背蓋、金屬中框，介面同樣結合聯名動態桌布、App圖示、專屬相機浮水印，以及GT模式開啟音效，盒裝也隨附專屬手機保護殼、特殊設計退卡針，以及可拆卸鏡頭的工具箱組。

▲realme GT 8 Pro在台提供風動白與星馳藍兩款配色

除了推出realme GT 8 Pro與奧斯頓馬丁Aramco F1限量版，realme此次也同步推出兩款真無線藍牙耳機，分別是主打深度降噪的realme Buds Air7 (提供晨曦金、蒼翠綠款式)，以及主打音質表現的realme T200 Lite，提供風暴灰與量子黑兩款配色，兩款耳機售價分別為新台幣2199元與999元，預計在12月26日上市。

▲realme此次也同步推出兩款真無線藍牙耳機，分別是主打深度降噪的realme Buds Air7，以及主打音質表現的realme T200 Lite

