在今日 (1/23) 凌晨舉辦的Xbox「Developer_Direct '26」直播發表會中，微軟不僅端出了賽車大作《極限競速：地平線6》，更揭露了讓老玩家熱淚盈眶的消息——睽違多年的傳奇RPG系列《神鬼寓言》 (Fable)重啟新作，確定將於2026年秋季正式發售。

RPG大作《神鬼寓言》重啟版今年秋季登場，打破獨佔同步登上PS5

這款同樣由打造《極限競速：地平線》 (Forza Horizon)系列的王牌工作室Playground Games操刀作品，不僅將帶來全新的阿爾比恩 (Albion) 冒險，更震撼的是，官方確認本作將跨出Xbox生態系，同步登上PlayStation 5平台。

不被前作束縛，強調「童話」而非史詩

雖然名為《神鬼寓言》，但本作被定位為系列的全新開始。製作團隊選擇不被舊三部曲的時間線或角色束縛，而是重新建立一個屬於Playground Games風格的阿爾比恩。

遊戲延續系列獨特的「英式幽默」與感性，強調這是個「童話」 (Fairy Tale)，而非嚴肅宏大的「奇幻」 (High Fantasy)故事。玩家將從孩童時期開始體驗，故事起點位於小村莊「布萊爾嶺」 (Briar Hill)，在某天由神秘陌生人以魔法將全村 (包含主角祖母)變成石頭之後，玩家踏上旅程解開詛咒。

絕對自由：沒有等級門檻，想結婚也可以

Playground Games將其在開放世界設計的功力帶入了RPG。遊戲強調完全自由，離開初始村莊後，玩家可以前往地圖上任何地方，沒有「等級門檻」 (Level Gating)限制。

RPG大作《神鬼寓言》重啟版今年秋季登場，打破獨佔同步登上PS5

遊戲難度與進度會根據玩家的探索動態調整，雖然主線有著拯救祖母的目標，但沒有迫在眉睫的時間壓力，隨時可以停下腳步，去其他城鎮打工、定居，甚至結婚，過上平凡人的生活。

RPG大作《神鬼寓言》重啟版今年秋季登場，打破獨佔同步登上PS5

戰鬥系統「風格編織」與全新名聲機制

戰鬥方面，本作採用了名為「風格編織」 (Style-weaving)的系統，強調近戰 (力量)、遠程 (技巧)與魔法 (意志)的流暢切換。玩家可以在揮劍的同時無縫射出火球，靈活應對成群結隊的混合型敵人。

RPG大作《神鬼寓言》重啟版今年秋季登場，打破獨佔同步登上PS5

最有趣的改動在於道德系統，新作不再有傳統的「善惡值」，而是導入了更寫實的「聲望與見證」機制。沒有絕對的善惡，一切取決於「有沒有被看到」。

例如，玩家必須在NPC面前「踢雞」，才會被冠上「踢雞者」的稱號。遊戲中將有超過1000名擁有獨立作息與性格的NPC，他們會根據玩家的行為產生不同的主觀看法。

RPG大作《神鬼寓言》重啟版今年秋季登場，打破獨佔同步登上PS5

上市資訊

• 平台：Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud、Steam、PlayStation 5。

• 服務：首發加入 Game Pass Ultimate。

• 發售日：2026年秋季。

