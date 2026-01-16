小米台灣今日 (1/16) 正式宣佈在台推出包含四款機型的全新Redmi Note 15系列機種，延續過往「小金剛」的產品定位，其中高階款的Pro+與Pro版本不僅搭載了系列機種歷來最大的矽碳負極電池，更強調通過SGS高強度防護金標認證與IP68防塵防水規格，試圖在競爭激烈的中高階市場中，樹立「耐用」與「全能」的新標竿。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

Redmi Note 15 Pro+ / Pro：兩億畫素、矽碳負極電池與IP68防護規格

作為系列機種中的旗艦規格，Redmi Note 15 Pro+ 5G與Redmi Note 15 Pro 5G在規格上大幅躍進。

廣告 廣告

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

在影像方面，兩款Pro機型均搭載2億畫素主相機，配備1/1.4吋感光元件，並且透過AI Engine運算支援2倍與4倍的光學級無損變焦。效能部分則出現了顯著差異：

• Redmi Note 15 Pro+ 5G：搭載Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4處理器，並且首度導入冰封循環冷泵散熱系統。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

• Redmi Note 15 Pro 5G：採用聯發科天璣7400-Ultra處理器。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

得益於矽碳負極電池技術，Pro+款式具備6500mAh電池 (支援100W快充)，Pro款式則配備6580mAh電池，兩者均支援反向快充，徹底解決電量焦慮。

此外，兩款機型均具備IP68防塵防水等級，並且通過德國萊茵TUV SUD五星長效防水認證及SGS整機防摔測試，螢幕表面覆蓋康寧Gorilla Glass Victus 2強化玻璃，強調「耐摔、耐水」的實用性。

台灣在地化功能：Pro+款式首搭iPASS一卡通功能

頂規的Redmi Note 15 Pro+ 5G這次特別針對台灣市場需求，首度將iPASS一卡通虛擬卡功能整合至Google錢包，讓使用者在台灣地區搭乘大眾運輸或進行超商小額支付時，無需解鎖螢幕或開啟App，僅需透過NFC感應即可完成交易，提升日常使用的便利性。

入門與中階戰力：Note 15 5G / 4G

針對預算有限的族群，小米也同步推出了Redmi Note 15 5G與Redmi Note 15 (4G)。

• Redmi Note 15 5G：搭載Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3處理器，配備1.08億畫素OIS相機與6000mAh電池。

• Redmi Note 15：搭載聯發科Helio G100-Ultra處理器，主打影音娛樂與AI影像功能 。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

同場加映：降噪耳機、磁吸行動電源與智慧眼鏡

除了手機，小米今日也同步發表多款AIoT新品：

• Redmi Buds 8 Lite：支援42dB混合式主動降噪與AI通話降噪，單次續航8小時，售價新台幣519元。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

• Xiaomi纖薄磁吸行動電源5000 15W：機身僅6mm薄，支援15W無線與22.5W有線充電，售價新台幣1299元。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

• 米家智慧音頻眼鏡：重量僅27.6公克，支援開放式聽感與通話錄音功能，售價新台幣4999元起。

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

Redmi Note 15系列登台：主打IP68與耐摔「小金剛」實力，Pro+首搭Snapdragon 7s Gen 4處理器

上市資訊與優惠

Redmi Note 15系列即日起 (1/16) 正式開賣，詳細售價如下 ：

• Redmi Note 15 Pro+ 5G：新台幣12999元起。

• Redmi Note 15 Pro 5G：新台幣10999元起。

• Redmi Note 15 5G：新台幣8999元起。

• Redmi Note 15：新台幣5999元起。

• 首購優惠 (1/16 - 2/9)：購買Pro系列機型，享新台幣1000元直降優惠及贈送HODA晶石保護殼；購買Redmi Note 15 5G或Note 15，則贈送Redmi Buds 8 Lite 耳機。

更多Mashdigi.com報導：

台灣掏出2500億美元「投資」美國！川普政府簽署新貿易協議，換取國防與AI技術合作

新聞集團再擁抱AI！簽下新創Symbolic.ai，道瓊通訊社將率先導入自動化新聞輔助系統

挑戰Google翻譯地位！OpenAI的「ChatGPT Translate」還能幫你潤飾語氣、切換商務模式