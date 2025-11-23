針對近期金融時報報導指稱蘋果執行長Tim Cook最快可能在明年初 (2026年初) 卸任的說法，彭博新聞記者Mark Gurman在其最新的「Power On」專欄中直接澆了一盆冷水，直言該報導「純屬虛構」 (simply false)，並且強調目前蘋果內部「幾乎沒有跡象」顯示Tim Cook即將交棒。

報導指稱蘋果執行長Tim Cook明年初卸任「純屬虛構」，內部幾無跡象、可能繼續留任至2029年

金融時報稱蘋果執行長接班計畫加速，但彭博新聞則指「時刻未到」

金融時報日前報導指出，蘋果內部的執行長繼任計畫近期「加速」，甚至可能在明年春季就會啟動交接。由於該報導罕見地由四名記者聯名撰寫，一度引發市場高度關注，甚至被猜測是否為蘋果放出的「試水溫」氣球。

然而，Mark Gurman對此說法嗤之以鼻，並且引述蘋果內部消息指稱，這種說法並不正確，蘋果也未藉由釋放消息來測試市場反應。Mark Gurman強調，Tim Cook自2011年接任執行長以來，將蘋果市值從3500億美元推升至超過4兆美元規模，憑藉此戰功已「贏得了決定自己未來的權利」。

換句話說，除非發生突發狀況，否則Tim Cook絕不會是被迫下台。

關鍵變數：美國總統任期與2029年

另一個支持Tim Cook繼續留任的論點，與宏觀政治環境有關。

Apple Insider網站分析指出，Tim Cook剛滿65歲，雖然已屆退休年齡，但身體狀況看似硬朗。更重要的是，外界推測Tim Cook可能傾向留任至現任美國總統川普任期結束 (即2029年1月)。

作為蘋果與政府互動溝通的關鍵門面，Tim Cook可能希望親自處理與充滿爭議的政府之間複雜關係，為繼任者提供保護傘，避免新執行長一上任就得面對巨大的政治壓力 。若真如此，Tim Cook屆時卸任將接近70歲，這在頂級企業中並非前所未聞，例如95歲的Warren Buffett仍在掌舵。

John Ternus仍是頭號接班人選

儘管卸任時間點成謎，但「誰是接班人」的答案似乎已相當清晰。各方消息均指向現任硬體工程資深副總裁John Ternus是最可能的繼任者。

相較於供應鏈出身的Tim Cook，目前職掌多數產品的John Ternus更偏向技術專家 (Technologist) 背景，這也讓外界對蘋果未來的產品走向充滿想像。

總結來說，雖然接班計畫正在進行中，且John Ternus已就「戰鬥位置」，但Tim Cook的時代似乎還沒到謝幕的時刻，即便未來卸任執行長職位，預期其也將續任董事會主席，持續發揮影響力。

