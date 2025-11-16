針對近期iPhone Air 2傳聞，彭博新聞記者Mark Gurman在其最新一期「Power On」專欄中指出，此項產品實際上在近期幾個月內都未曾被規劃在明年發表排程內，因此並非因為iPhone Air銷量不佳而被取消，或是僅延後半年更新。同時，Mark Gurman也再次指出蘋果接下來的iPhone機種更新時程，將會因為加入新款折疊機種，進而區分在明年的秋季公布高階機種，並且接續在後年更新標準機種。

報導指稱iPhone Air 2並未計畫在明年推出，更透露蘋果接下來將調整iPhone機種更新時程

iPhone Air 2升級重點：2nm製程處理器、非雙鏡頭設計

先前報導指稱，蘋果延後iPhone Air 2推出時程，是為了加入第二顆鏡頭，但Mark Gurman對此持懷疑態度，並且指出不同的升級重點。

廣告 廣告

Mark Gurman表示，iPhone Air 2的主要升級重點將是換上全新的2nm製程處理器 (可能是以台積電N2製程設計的A20處理器)，而非結構上的更新，並且在電池續航表現帶來顯著提升表現。

至於加入超廣角雙鏡頭的可能性，Mark Gurman則認為「技術上可行，但很奇怪」，原因在於iPhone Air用於容納相機的空間已經非常擁擠，若是為了加入一顆不常使用的超廣角鏡頭，導致必須重新設計整個相機空間區塊，對於一款銷量不高的iPhone機種來說，似乎顯得工程浩大。

因此，Mark Gurman認為唯一合理的情境是，未來用於折疊款iPhone的雙鏡頭設計將「下放」到標準機種。

iPhone Air銷售符合原本預期，但此產品並非定位「每年更新」

另外，Mark Gurman指出，蘋果最初開發iPhone Air時，預期其銷量將佔新款iPhone整體銷量的6%至8%，這些數字「大致上」與iPhone 16 Plus的表現相當，意味iPhone Air的銷售表現並未低於蘋果內部原本預期。

而蘋果顯然從一開始就不希望iPhone Air固定在年度發表週期，因此其產品名稱僅以「iPhone Air」命名，而非一開始市場傳聞的「iPhone 17 Air」，代表此產品定位如早期推出的iPhone SE系列，並非歸類於每年固定更新機種，可能每隔幾年才會作一次更新。

2026年的iPhone新機發表時程將永久拆分

Mark Gurman同時也針對蘋果未來iPhone機種發表節奏提出預測，其中蘋果可能計畫將iPhone發表會拆分為春秋兩季，藉此分散營收計入時程，並且保持一定市場熱度，避免像過往每年新機銷售熱度都是集中在秋季，到了隔年春季則經常呈現平淡。

而對於接下來的iPhone新機銷售時程規劃，Mark Gurman預期如下：

• 2026年秋季 (高階)：

推出三款高階機型：iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及傳聞中的首款折疊iPhone (iPhone Fold) 。

• 2027年春季 (標準)：

在秋季發表會約六個月後，蘋果才會推出標準款iPhone 18、iPhone 18e，以及可能的iPhone Air更新版本。

Mark Gurman預期，這種「高階機型率先於秋季登場、標準 (字母) 機種則於隔年春季登場」的新發表模式，將會持續數年，同時蘋果每年推出的新款iPhone將增加為5到6款。

推出iPhone Air的真正目的：為折疊機種做技術原型

Mark Gurman再次指出，iPhone Air存在的理由之一，是作為2026年推出的iPhone Fold相關技術專業知識與原型設計。在折疊iPhone設計中，將使用許多與iPhone Air相同的材料、小型化技術、內部組件、電池和軟體最佳化設計。

更多Mashdigi.com報導：

英國工會IWGB正式提告Rockstar Games，指控惡意解僱30多名員工涉嫌「破壞工會」

Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合