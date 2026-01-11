螢幕「能屈能伸」！聯想ThinkPad與Legion捲軸概念筆電現場動手玩，前者可能成為實際銷售產品

今年的CES 2026，聯想顯然將未來的筆電設計，分別押在「型態變換」與「AI代理」的深度結合上，藉此創造更多應用可能性。

在展區最顯眼的位置，雖然有著即將上市的ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition，但真正讓現場媒體與科技愛好者駐足圍觀的，則是兩台彷彿來自科幻電影的「捲軸」概念機，分別是採上下捲動伸展的ThinkPad Rollable XD Concept，以及透過左右伸展擴大顯示畫面的Legion Pro Rollable Concept。

而兩台概念筆電也搭載聯想新款人工智慧服務Qira，讓使用者能透過直覺口說等方式與人工智慧助理進行互動。

ThinkPad Rollable XD Concept：解決「大螢幕」與「便攜」的矛盾

ThinkPad Rollable XD Concept乍看之下與一般的ThinkPad筆電沒有太大區別，同樣保有標誌性的小紅點 (TrackPoint) 與沈穩的黑色外觀。但最大特色在於螢幕採可上下伸展設計，當使用者需要更大顯示畫面時，即可透過按住螢幕上方邊緣，搭配滑動手勢，即可讓螢幕上下伸展。

螢幕最大可伸展至16吋畫面，同時伸展後的重心仍可維持穩定，不致於讓螢幕上蓋出現明顯晃重情況，至於收納後的螢幕尺寸則是13吋。還有一個使用小技巧，則是在筆電闔上時，透過啟動手勢讓螢幕稍微往外拉伸，即可方便使用者透過單首先開筆電上蓋。

螢幕本身是以軟性顯示面板，搭配康寧Gorilla強化玻璃作為保護，表面具有一定程度抗刮與抗摔防護效果，同時因為螢幕伸縮機構採抗外力機構設計，因此在伸展過程無法單憑手部力量將螢幕強行拉開，或是將其強行下壓。

此外，當螢幕在拉伸或收納過程，不慎發生筆電意外掉落，機制上也會螢幕暫停拉深獲收納動作，避免造成額外損壞。

而螢幕除了提供上下伸展、放大顯示畫面之外，可上下拉伸的螢幕甚至可在筆電闔上時，透過上蓋外側螢幕持續使用聯想人工智慧服務Qira，或是顯示各類即時資訊，而在筆電使用過程也能透過外側螢幕呈現展示內容，甚至顯示即時口譯內容，方便不同語言使用者交流。

目前此款概念筆電有相當高機率會成為在市場銷售的正式產品，但目前暫時還無法確認具體推出時間，但依照聯想過往成為正式產品的概念設計，其實多半會在1-2年內推出，或許意味ThinkPad Rollable XD Concept很快就會在市場跟消費者見面。

而目前控制螢幕上下拉伸的方式，主要是透過手指按住螢幕上方邊緣，並且進行左右滑動，但聯想方面表示之後應該也會考慮在市售版本加入實體按鍵操作方式，讓使用者能更直覺操作。

Legion Pro Rollable Concept：寬還要更寬的沈浸感

類似設計概念，聯想則是將可伸展螢幕設計用在遊戲筆電，讓Legion Pro Rollable Concept概念設計可以使用最寬可達25:9顯示比例的螢幕畫面。

在一般使用時，Legion Pro Rollable Concept可以透過16:10顯示比例螢幕進行操作，並且能透過快速鍵啟動螢幕左右伸展功能，一般可伸展成21:9顯示比例畫面，但最高可伸展至25:9顯示比例。

這樣的設計，主要讓使用者遊玩即時戰略，或是需要更寬廣視覺的賽車遊戲時，能有更沉浸的遊玩體驗。不過，如果是對應需要寬螢幕的工作者，或許這樣的設計也會相當便利。

不過，相較ThinkPad Rollable XD Concept目前有很大機率成為市售產品，Legion Pro Rollable Concept目前暫時還沒有成為市售產品的規劃，其中因素與左右螢幕伸展仍有穩定性等潛在問題必須解決。

