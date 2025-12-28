隨著經典跑車TT在去年底正式停產，許多車迷都在問：Audi的跑車魂還在嗎？答案或許就在這台代號Concept C的純電概念車上。

TT的靈魂、R8的性能！Audi傳將推保時捷718同平台純電跑車，模擬機械換檔與五缸聲浪成亮點

Audi計畫推出一款全新的純電跑車來接續TT與R8的地位。這款新車不僅將採用與保時捷 (Porsche) 718 EV相同的SSP Sport平台，更會導入模擬機械換檔與經典聲浪，試圖在無聲的電動時代，找回那份屬於燃油車的熱血悸動。

不只是換殼的718：中置電池布局成關鍵

雖然與保時捷共用底盤，但Audi這款新車在設計邏輯上展現了極強的獨立性。

為了避免傳統電動車「電池鋪底」導致坐姿過高 (像坐板凳)的問題，Audi採用了類似傳統中置引擎跑車的「垂直堆疊電池」 (E-Core)布局。將電池組集中安置在座艙後方、後軸前方。

這樣做有兩大好處：

• 坐姿更低：駕駛者的屁股可以貼近地面，找回跑車該有的貼地感。

• 重心集中：模擬中置引擎的重量分配，減少轉向時的慣性矩，提升操控靈活性。

車身尺碼約為4520 x 1970 x 1285 mm，比TT大了一圈，更接近R8或911的量級。為了抵銷電池重量，全車將大量使用鋁合金與碳纖維，目標將車重控制在1690公斤 左右，這幾乎與R8 V10 Spyder持平。

模擬「換檔」與「聲浪」：找回駕駛節奏

在性能方面，這款新車預計提供單馬達後驅 (300匹) 與雙馬達四驅 (600匹) 版本，填補了R8與TT RS之間的性能真空帶。

但最有趣的在於軟體層面的「擬真」。Audi執行長Gernot Döllner透露，新車將具備一套虛擬換檔系統。當駕駛撥動換檔撥片時，馬達會瞬間調整扭力輸出，模擬出機械變速箱換檔時的頓挫衝擊感。同時，車內還會播放模擬的2.5T五缸引擎聲浪。

Gernot Döllner認為這並非噱頭，因為在極限駕駛時，人類大腦需要透過聲音頻率與震動回饋來判斷入彎節奏，過於絲滑的電動車反而會模糊這種感知。

設計回歸極簡，實體按鍵復活

在外觀與內裝上，新任設計總監Massimo Frascella以「Radical Next」極簡語言打造車輛。新車不走誇張的線條堆疊，而是靠精準的比例與大面積曲面來營造氣場，頗有初代TT的神韻。

內裝部分則是一次「反主流」的嘗試。在螢幕越來越大的今天，Audi選擇克制——中控台僅保留一個可收折的10.4吋螢幕，並且堅持在方向盤與中控區保留帶有機械阻尼感的實體按鍵，讓駕駛在高速行駛時能盲操作核心功能。

分析觀點：用「不完美」來對抗同質化

Audi這款預計2027年量產的新跑車，反映了傳統車廠在電動化轉型中的反思。

當馬力變得廉價 (隨便一台電動休旅都能跑進3秒俱樂部)，跑車的價值就不再是單純的加速數據，而是「性格」。模擬換檔的頓挫、模擬引擎的噪音，這些在工程上看似「不效率」甚至「多餘」的設計，反而是電動跑車建立差異化的關鍵。

Audi試圖告訴我們：未來的豪華跑車，賣的不是電池與馬達，而是一套精心調校的「感官體驗」。如果在電動車上還能感受到那份機械操作的儀式感，或許TT的停產就不再那麼令人感傷了。

