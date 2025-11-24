繼在今年9月的Snapdragon技術大會上首度預告後，Qualcomm後續也確認Snapdragon 8 Gen 5行動平台將於11月26日正式發表。而此款行動平台並非傳統意義上的「次旗艦」或「降頻版」，將與日前推出的Snapdragon 8 Elite Gen 5構成旗艦雙塔組合，並且傳聞由OnePlus Ace 6T搶下全球首發。

將於11/26正式揭曉的Snapdragon 8 Gen 5規格前瞻，並非侷限傳統意義上的「次旗艦」或「降頻版」

旗艦雙生：採台積電N3P製程、Oryon CPU 性能逼近Elite版本

目前消息指稱，Snapdragon 8 Gen 5在規格上與Elite版本幾乎是「一體雙生」，核心設計同樣採用台積電N3P (第三代3nm) 製程技術，相較於前代N3E製程設計，N3P製程在相同功耗下的效能提升約5%，而在相同效能下的功耗則可降低5-10%。

另外，在Geekbench平台出現代號PLR110 (疑似一加新機) 的跑分數據，其中單核心效能約在3055分 (逼近Elite版本的3161分)，多核心效能則約在10460分 (甚至超越Elite版本的9773分)。

意味Snapdragon 8 Gen 5雖然在單核心效能略遜於Elite版本 (可能與後者主頻高達4.32GHz有關)，但兩者都採用第三代Oryon CPU架構，使其多核性能表現更好，在安兔兔綜合成績據傳已經突破330萬分。

Adreno 840 GPU、Hexagon NPU全面下放

圖形處理方面，Snapdragon 8 Gen 5整合Adreno 840 GPU，預計保留硬體光追、VRS及Unreal Engine 5支援等特性。

AI與影像能力也同樣繼承Elite版本基因，預期將搭載具備多精度推理能力的Hexagon NPU，支援端側運行大型語言模型 (LLM) 及「即時語音助手」、「AI消除」等功能。ISP方面則預計保留AI語義分割與暗光降噪演算法等設計，同時首批應用機種可能加入支援2億畫素感光元件的設計。

從整體來看，Snapdragon 8 Gen 5並非先前猜測的規格閹割版設計，而是透過將先進製程與架構設計下放，並且在人民幣2000-3000元 (約新台幣1萬5000元內)的價位帶提供接近頂級旗艦的使用體驗。

OnePlus Ace 6T確認首發，搭載8000mAh大容量電池

在終端產品方面，OnePlus (一加)中國區總裁李傑已經預告，確認OnePlus Ace 6T將成為全球首發搭載此平台的手機。

這款新機不僅將支援165Hz超高畫面更新率的螢幕設計，更支援與某國民級手遊 (推測為《王者榮耀》) 的144FPS顯示模式，更在輕薄機身下放入8000mAh以上的超大容量電池，同時支援100W快充。

而除了OnePlus，包含vivo S50 Pro mini等新機也已經確認搭載此款運算平台。

